Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 1 - 29 septembrie 2025. Potrivit specialiștior, săptămâna viitoare, vremea va fi caldã în majoritatea zonelor din țară.

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald - Observator

ANM a emis vineri, 29 august, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

"Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea va fi caldã în majoritatea zonelor din țară. Cerul va fi temporar noros şi va ploua local la munte, în nordul şi în centrul ţãrii şi pe suprafeţe restrânse în restul zonelor; vor fi mai ales averse şi izolat se vor semnala descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, izolat cu uşoare intensificãri. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 şi 35 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8...9 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 21...22 de grade pe litoral", spun specialiștii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Prognoza meteo 1 - 8 septembrie 2025

Articolul continuă după reclamă

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea 8 - 15 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, local, în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Prognoza meteo 15 - 22 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în zonele montane și local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea 22 - 29 septembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰