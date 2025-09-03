Vremea de mâine 4 septembrie. Va fi în continuare cald, în timpul zilei. Seara, sunt așteptate ploi
Temperaturile mai scad față de ziua precedentă, însă va fi în continuare cald în cea mai mare parte a țării. Noaptea sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Iată prognoza meteo de mâine 4 septembrie.
La noapte, vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã, ce se va manifesta prin înnorãri accentuate, averse şi descãrcãri electrice în Banat, local în Crişana şi vestul Olteniei. Izolat cantitãţile de apã vor depãşi 15...25 l/mp şi vor fi condiţii de grindinã. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri de scurtã duratã în timpul ploilor, cu rafale de 50...60 km/h. Temperaturile minime se vor încadra de la 8...10 grade în estul Transilvaniei şi pânã la 21 de grade pe litoral. Pe arii restrânse în sud-est şi centru, va fi ceaţã.
Vremea de mâine 4 septembrie în țară
Valorile termice vor fi în scãdere uşoarã faţã de ziua anterioarã în regiunile sudice, însã vor caracteriza în continuare o vreme cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii. Cerul va fi variabil, iar dupã-amiaza se vor semnala înnorãri, averse şi descãrcãri electrice pe arii restrânse la munte, cel mai probabil în Carpaţii Occidentali, vestul Carpaţilor Meridionali şi nordul Carpaţilor Orientali şi doar izolat în zonele joase din vestul teritoriului. Cantitãţile de apã pot depãşi punctiform 15...20 l/mp şi vor fi condiţii de grindinã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în sud-est (40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 şi 33 de grade, iar cele minime între 11 şi 21 de grade, uşor mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei, pânã spre 4...6 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 4 septembrie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 17...19 grade.
Vremea va fi cãlduroasã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimã va fi de 13...17 grade.
Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea continuă să fie călduroasă, maximele zilei ajungând la 29 de grade.
Vremea de mâine 4 septembrie pe litoral
Deşi temperaturile vor scãdea, vremea se va menţine caldã pentru aceastã perioadã. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 şi 28 de grade, iar cele minime între 19 şi 21 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecãtoare ziua. Temperatura apei mãrii va avea valori de 22...23 de grade.
Vremea de mâine 4 septembrie la munte
Valorile termice vor caracteriza în continuare o vreme caldã. Cerul va fi variabil, iar dupã-amiaza se vor semnala înnorãri, averse şi descãrcãri electrice pe arii restrânse, cel mai probabil în Carpaţii Occidentali, vestul Carpaţilor Meridionali şi nordul Carpaţilor Orientali. Cantitãţile de apã pot depãşi punctiform 15...20 l/mp şi vor fi condiţii de grindinã. Vântul va sufla slab şi moderat. Izolat, dimineaţa şi noaptea, pe vãi şi în depresiuni va fi ceaţã.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰