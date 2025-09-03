Vremea de mâine 4 septembrie. Va fi în continuare cald, în timpul zilei. Seara, sunt așteptate ploi

Hartă temperaturi

Vremea de mâine 4 septembrie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 17...19 grade.

Vremea va fi cãlduroasã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimã va fi de 13...17 grade.

Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea continuă să fie călduroasă, maximele zilei ajungând la 29 de grade.