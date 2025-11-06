Vremea de mâine 7 noimebrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade
Cerul va fi mai mult noros, sunt aşteptate ploi mai ales în sudul ţării. Maximele zilei se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, pânã spre 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 7 noiembrie.
La noapte, va fi nebulozitate persistentã în regiunile extracarpatice, iar ploi în general slabe cantitativ, se vor semnala temporar în Oltenia, Muntenia şi local în Dobrogea. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, cu unele înnorãri şi condiţii ca trecãtor sã plouã slab în sudul Banatului precum şi în sudul şi sud-estul Transilvaniei. În Carpaţii Meridionali şi de Curburã, la altitudini mai mari de 1800 m, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului şi pe litoral. Temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între 1 şi 11 grade. Pe alocuri va fi ceaţã.
Vremea de mâine 7 noiembrie în ţară
Pe parcursul zilei cerul va fi noros în jumãtatea de sud a ţãrii, unde local va ploua, iar în restul teritoriului înnorãrile vor fi temporare şi ploile se vor semnala pe areale mici, cu precãdere în Transilvania. Seara şi noaptea nebulozitatea se va extinde în toate regiunile, iar ploile se vor semnala cu caracter local în vest, centru şi sud şi doar cu totul izolat în rest. Cantitãţile de apã obţinute prin acumulare vor depãşi pe alocuri 15...20 l/mp, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud-vest. La munte, la altitudini mai mari de 1800 m, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri pe litoral şi pe arii restrânse în sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, pânã spre 12 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţã.
Presiunea atmosferică va fi usor variabilã în sudul şi estul ţãrii, iar în rest nu va avea variaţii semnificative.
Vremea de mâine 7 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 7...8 grade.
Cerul se va menţine înnorat şi temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 12...13 grade, iar cea minimã de 7...8 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va fi de 14 grade.
Vremea de mâine 7 noiembrie la munte
Cerul va fi variabil, cu înnorãri la început în masivele sudice, iar din orele serii şi în restul zonei montane. Local şi temporar va ploua, iar la altitudini de peste 1800 m vor fi precipitaţii mixte. Cantitãţile de apã obţinute prin acumulare vor depãşi pe alocuri 15...20 l/mp, cu precãdere în Munţii Banatului şi în vestul Carpaţilor Meridionali. Vântul va sufla slab şi moderat. Valorile termice vor creşte uşor faţã de ziua precedentã.
