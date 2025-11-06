Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 7 noimebrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade

Cerul va fi mai mult noros, sunt aşteptate ploi mai ales în sudul ţării. Maximele zilei se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, pânã spre 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 7 noiembrie.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 19:00
Vremea de mâine 7 noimebrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade Harta temperaturi România Galerie (4)

La noapte, va fi nebulozitate persistentã în regiunile extracarpatice, iar ploi în general slabe cantitativ, se vor semnala temporar în Oltenia, Muntenia şi local în Dobrogea. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, cu unele înnorãri şi condiţii ca trecãtor sã plouã slab în sudul Banatului precum şi în sudul şi sud-estul Transilvaniei. În Carpaţii Meridionali şi de Curburã, la altitudini mai mari de 1800 m, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului şi pe litoral. Temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între 1 şi 11 grade. Pe alocuri va fi ceaţã.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 7 noiembrie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Pe parcursul zilei cerul va fi noros în jumãtatea de sud a ţãrii, unde local va ploua, iar în restul teritoriului înnorãrile vor fi temporare şi ploile se vor semnala pe areale mici, cu precãdere în Transilvania. Seara şi noaptea nebulozitatea se va extinde în toate regiunile, iar ploile se vor semnala cu caracter local în vest, centru şi sud şi doar cu totul izolat în rest. Cantitãţile de apã obţinute prin acumulare vor depãşi pe alocuri 15...20 l/mp, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud-vest. La munte, la altitudini mai mari de 1800 m, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri pe litoral şi pe arii restrânse în sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, pânã spre 12 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţã.

Presiunea atmosferică va fi usor variabilã în sudul şi estul ţãrii, iar în rest nu va avea variaţii semnificative.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 7 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 7...8 grade.

Cerul se va menţine înnorat şi temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 12...13 grade, iar cea minimã de 7...8 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va fi de 14 grade. 

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 7 noiembrie la munte

Cerul va fi variabil, cu înnorãri la început în masivele sudice, iar din orele serii şi în restul zonei montane.  Local şi temporar va ploua, iar la altitudini de peste 1800 m vor fi precipitaţii mixte. Cantitãţile de apã obţinute prin acumulare vor depãşi pe alocuri 15...20 l/mp, cu precãdere în Munţii Banatului şi în vestul Carpaţilor Meridionali. Vântul va sufla slab şi moderat. Valorile termice vor creşte uşor faţã de ziua precedentã.

Harta temperaturi România

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Comentarii


Întrebarea zilei
Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 7 noimebrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade