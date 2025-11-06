Vremea de mâine 7 noimebrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 7 noiembrie în ţară

Pe parcursul zilei cerul va fi noros în jumãtatea de sud a ţãrii, unde local va ploua, iar în restul teritoriului înnorãrile vor fi temporare şi ploile se vor semnala pe areale mici, cu precãdere în Transilvania. Seara şi noaptea nebulozitatea se va extinde în toate regiunile, iar ploile se vor semnala cu caracter local în vest, centru şi sud şi doar cu totul izolat în rest. Cantitãţile de apã obţinute prin acumulare vor depãşi pe alocuri 15...20 l/mp, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud-vest. La munte, la altitudini mai mari de 1800 m, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri pe litoral şi pe arii restrânse în sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, pânã spre 12 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţã.

Presiunea atmosferică va fi usor variabilã în sudul şi estul ţãrii, iar în rest nu va avea variaţii semnificative.