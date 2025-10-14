Antena Meniu Search
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara

Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, în săptămâna 13 - 20 octombrie, însă din 20 octombrie, urmează două săptămâni cu temperaturi peste cele specifice acestei perioade, în toate regiunile ţării, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

14.10.2025 , 10:19
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridcate în toată țara - Shutterstock

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

