Vremea se încălzeşte uşor, cu temperaturi de până la 21°C. Zonele unde va mai continua să plouă

Suntem aproape de finalul primei decade a lunii octombrie şi vremea nu ne-a dat nicio clipă de răgaz, cu toate că ar trebui să ne aflăm în cea mai stabilă lună a toamnei! A plouat mult în ultimele zile şi chiar şi în această dimineaţă. Datele noi arată că în toată partea de sud şi de sud-est a ţării, solul este complet saturat de apă.

Până la ora 18:00 încă este în vigoare o atenționare cod galben de vânt intens care vizează estul țării și masivele montane din estul teritoriului, dar și din sud. Pe aici, vântul va depăși 70 de km pe oră, în timp ce pe la munte, la altitudini mari, poate depăși 90 de km pe oră.

Vremea se menține rece pentru această perioadă anului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 19, poate 20 de grade prin sud-vestul teritoriului, dar trebuie să știți că va continua să plouă pe parcursul zilei prin estul și prin sud-estul țării.

Cum va fi vremea în Capitală

Însă, de data aceasta, vorbim despre ploi slabe cantitativ, iar pe la munte, la altitudini mari mai pot apărea precipitații mixte. În Capitală, astăzi, s-a mai liniștit atmosfera. Așteptăm în jur de 18 grade, sperăm să iasă și câteva raze de soare, dar sunt condiții, ca în această dupămiază, să plouă slab.

La noapte, temperatura va coborî până la 9 grade, iar mâine se încălzește vremea și va deveni tot mai însorit, astfel că, atât vineri, cât și sâmbătă, vom avea parte de soare și de 20-21 de grade în termometre.

În zona montană, temperaturile se mențin modeste, vor porni de la 1 grad în masivul Ceahlău și vor ajunge până la 11 grade în stațiunea Stâna de Vale. Așteptăm ploi, dar și precipitații mixte la altitudini mari și vânt intens.

