A doua zi de octombrie aduce și primul cod roșu din acest sezon rece. Va ploua torențial în județele Dolj și Olt, iar avertizarea intră în vigoare peste mai puțin de o oră. De altfel, toată jumătatea de Sud a țării e sub cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale, iar la munte a nins deja și va mai ninge. În Bucureşti, s-a întrunit deja primul comitet pentru situaţii de urgenţă. Până la începutul săptămânii următoare, a doua lună de toamnă va semăna mai mult a iarnă.

Zona de munte a judeţului Gorj se află sub cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. Din cauza vremii, Transalpina a fost închisă în această dimineaţă şi va rămâne închisă cel puţin până mâine dimineaţă, la ora 9. Un şofer a rămas însă blocat după parapete.

Reporter Observator: Nu ştiaţi că este închis?

Şofer: Nu, păi nu a apărut nimic.

Reporter Observator: Şi cum treceţi acum?

Şofer: Nu ştiu, vedem pe cine sunăm.

Alţi turişti au urcat însă pe jos ca să admire peisajul de iarnă. O turistă venită tocmai din Brazilia a fost încântată de peisajul desprins parcă din poveşti de la Rânca şi a mărturisit că în ţara de origine nu a văzut niciodată zăpada.

Ninsori abundente şi în Suceava

Ninge de câteva zile şi în zona montană din judeţul Suceava.

"La Buzău erau vreo 14 grade, când am ajuns aici la 3, dar se merită, peisajele, chiar şi oamenii fac tot", a declarat un turist ajuns în zona Rarăului.

"Ne-a luat prin surprindere, noi am venit în luna de miere să zic aşa, după nuntă, şi ne-am dorit foarte mult să vedem Bucovina", a povestit un cuplu proaspăt căsătorit.

Salvatorii montani trag cu semnal de alarmă pentru cei care vor să urce pe munte de acum încolo. Urmează zile cu şi mai multă zăpadă.

Avertismentul salvatorilor montani pentru turiştii "aventuroşi"

"De acum încolo trebuie neapărat echipament de iarnă. Asta înseamnă gheață de iarnă, parazăpezi, beţe, polar, geacă de vânt, mânuşi, căciulă, termos că câte un ceai fierbinte şi să se intereseze de traseu", a subliniat Voicu Raia, şef Salvamont Suceava.

Un peisaj de iarnă autentică este şi pe Transfăgărăşan, dar şi în Masivul Postăvarul.

Meteorologii anunţă şi ploi puternice şi vânt pentru tot sudul ţării. În Dolj şi în Olt, va intra în vigoare un cod roşu, în rest, sunt fenomene de cod portocaliu.

