Un nou proiect de lege prevede amenzi usturătoare pentru cei care construiesc ilegal, fie că este vorba de garaje, depozite sau case. Sancţiunile ajung până la 100.000 de lei şi impozit dublu timp de 5 ani. Uneori se poate ajunge şi la dărâmarea construcţiei. În Capitală, primăriile de sector au început demolările, după ce au primit mii de sesizări.

Fie că alegeţi să construiţi pe domeniul public sau pe spaţiul privat, în ambele cazuri aveţi nevoie de autorizaţie de construire. În caz contrar riscaţi să fiţi amendat sau se poate ajunge până la demolarea anexei. Trebuie însă să aveţi mare răbdare cu documentele. În acest caz autorizaţia de construire a fost emisă în aproximativ un an.

În Capitală sunt mii de garaje, depozite, şoproane şi alte anexe ridicate fără aprobare. Carmen Olaru locuieşte de 15 ani cu o anexă construită ilegal, lipită de bloc.

"De vreo doi ani am făcut noi sesizarea pentru că nu mai umblă nimeni în ea, nu mai există chei de acces şi nici nu se poate face deratizare, dezinsecţie. Practic este inutilă, nefolosită şi aşa cum arată nu are nicio aprobare. Ce au zis cei de la poliţia locală? Că se va rezolva. Au fost acum un an de zile, au zis că o să se rezolve dar mai greu", susţine Carmen Olaru, locuitor al Sectorului 3.

La altă scară de bloc, oamenii au un container în faţa blocului. Nimeni nu îl demolează pentru că proprietarul este de negăsit.

"Din cauza a ce are dânsul în interior, vântură şobolanii pe aici. Am fost la primăriei, cereri peste cereri, nu poate să o dea jos până nu vine proprietarul", spune un locatar.

În sectorul 3 al Capitalei primăria a primit, doar anul acesta, peste 1.600 de sesizări pentru construcţii ilegale.

<SECTORUL 3

1.617 SESIZĂRI

ANEXE CONSTRUITE ILEXAL >

"Noi ne deplasăm exclusiv la reclamaţii. Nu facem controale din proprie iniţiativă niciodată. S-au învăţat oamenii să facă sesizări, reclamaţii şi suntem plini. Autorităţile se mişcă mult prea greu şi oamenii au nevoie şi nu mai au răbdare să mai aştepte", susţine Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3.

Potrivit unui proiect aflat acum în dezbatere publică, cei care nu deţin toate documentele pentru a construi vor fi amendaţi cu până la 30.000 de lei. 2.000 de lei va fi amenda pentru cei care nu fac recepţia construcţiilor, iar cei care refuză să fie verificaţi de poliţie vor fi sancţionaţi cu 10.000 de lei. În plus, cei care sunt prinşi că au ridicat construcţii ilegale în ultimii 24 de ani, vor plăti impozit dublu timp de 5 ani.

"Nu mi se pare exagerat de mult, vinzi casa şi plăteşti amenda. Ce este aia să construieşti fără acte? Primăria este de vină. Avem funcţionari care pot să se plimbe, să vadă, să observe, să dea amenzi", spune un bucureştean.

Pentru a scăpa de amenzi, oamenii pot face actele chiar şi după ce au construit anexele.

"Intrarea în legalitate presupune obţinerea unor avize şi acorduri şi autorizaţie de intrare în legalitate. Procedura poate să fie destul de lungă. În funcţie de gravitatea faptei poate să fie de la 3 luni până la câţiva ani", potrivit lui Patricius Arantes Popa, arhitect direcţia de urbanism Sector 1.

Primăria Sectorului 3 a început deja demolările şi are în plan să pună la pământ 57 de chioşcuri de presă neautorizate.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰