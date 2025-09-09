4 eșecuri înainte de succes. Ce afacere are un antreprenor care câștigă acum sute de mii de euro pe lună

A început cu vise mari, dar și cu datorii și multe eșecuri. După patru startupuri ratate, un tânăr a reușit să își construiască o afacere de succes, care astăzi îi aduce șase cifre pe lună. Povestea lui arată cât de mult contează perseverența și abilitatea de a învăța din propriile greșeli.

După ce a absolvit în 2011 facultatea de business management, cu specializare pe antreprenoriat, Blake și-a imaginat că drumul spre independență financiară va fi rapid. Realitatea a fost alta.

Primul său job a fost la o firmă de inginerie, unde și-a folosit salariul pentru a finanța prima idee: Footpriint, o aplicație mobilă pentru studenți. "Nu mai dezvoltasem niciodată o aplicație. Am făcut un document cu specificațiile și am angajat o echipă pe Elance. Dar costurile au explodat, iar resursele mele nu erau suficiente", povestește el. Startupul a eșuat înainte să prindă avânt.

Au urmat alte trei eşecuri

Nemulțumit de viața de angajat, Blake a încercat din nou. În 2012 a lansat Learn Everywhere, un produs digital educațional. Și acesta s-a prăbușit rapid.

Un an mai târziu a intrat într-o companie de capital privat, unde câștiga mai bine și avea acces la lumea startupurilor. Acolo a strâns bani pentru următoarea idee: Orator, o platformă educațională dezvoltată împreună cu un prieten. După doi ani, proiectul a fost abandonat. "Nu știam să vindem și nici cum să ajungem la publicul potrivit. Profesorii nu erau dispuși să plătească sumele pe care le ceream", recunoaște el.

În 2015, un investitor i-a propus să deschidă o firmă de suplimente și educație pentru antrenori personali. Blake a acceptat imediat și a renunțat la job. A construit un curs complex, cu manual, aplicație, videoclipuri și resurse.

Dar nici de această dată vânzările nu au venit. "Era a patra oară când mă loveam de același zid: nu știam digital marketing. Așa că am decis să învăț pe cont propriu".

Momentul de cotitură: descoperirea marketingului digital

În 2016, Blake a lăsat în urmă parteneriatul din fitness și a intrat într-o perioadă de autoeducare intensă. "Am trăit la limită un an, doar ca să învăț să vând online. Am vrut să înțeleg ce nu reușisem în toate startupurile anterioare".

A început să ajute alți antreprenori să își vândă produsele și a descoperit că tocmai asta era cheia succesului. În 2017, împreună cu prietenul său Ace, a fondat o agenție de marketing digital.

Primul client a fost Brian Page, un antreprenor online. Campania lui, gândită de Blake, a generat 1 milion de dolari în 43 de zile și 7 milioane într-un an. "De aici, lucrurile au explodat. Alți antreprenori ne-au contactat, inclusiv nume mari precum Kevin Harrington și vedete din reality-showuri".

De la agenție la produse proprii

În 2019, Blake a decis să schimbe modelul de business. "Am realizat că agenția ne consumă prea mult timp. Am vrut să ne concentrăm pe produse educaționale proprii".

Au lansat conturi pe rețele sociale și o listă de emailuri care astăzi însumează peste 250.000 de urmăritori. Primul produs digital a apărut în 2020. Campania de lansare a adus 450.000 de dolari într-un singur weekend.

Astăzi, compania are sisteme și procese clare, cu un manager de operațiuni care se ocupă de partea zilnică. Blake lucrează maximum zece ore pe săptămână.

"Avem software pentru marketing, pentru clienți, pentru finanțe. Totul e automatizat. Eu mă concentrez doar pe strategie și pe creștere", explică el, potrivit Business Insider.

Investiții și viața de acum

Veniturile din digital marketing sunt investite în imobiliare. "Nu m-am înțeles niciodată cu volatilitatea acțiunilor sau cu nebunia criptomonedelor. În schimb, înțeleg piața imobiliară. Cumpărăm proprietăți aflate în dificultate, le renovăm și le vindem sau investim în blocuri de apartamente".

În rest, banii îi folosesc pentru a călători. "Eu și soția mea călătorim cam șase luni pe an. Apoi ne întoarcem acasă să ne reîncărcăm. Am văzut o mare parte din lume și nu ne oprim aici".

Privind în urmă, Blake nu regretă niciunul dintre cele patru eșecuri. "Dacă nu treceam prin ele, nu învățam lecțiile care m-au adus aici. Acum trăiesc o viață de libertate, exact cum mi-am dorit".

