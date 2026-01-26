Cafeaua se bea uşor şi se plăteşte greu la noi. Mai scumpă decât în marile capitale, cere 40 de minute de muncă, în medie, pentru un latte, de aproape trei ori mai mult decât în Italia. Şi, cel puţin la Bucureşti, povestea cafelei este dulce-amară. Avem băuturi fine, de calitate, dar printre cele mai scumpe de pe continent.

În Bucureşti, cafeaua frige şi la buzunar. Dintre toate capitalele europene, doar la Atena este mai scumpă decât la noi. Grecii muncesc 49 de minute pentru un latte, bucureştenii 37, în timp ce la Praga şi Budapesta cafeaua este mai uşor de plătit. Aşa că unii protestează faţă de preţuri...prin abstinenţă.

Cei care îşi beau cafeaua în oraş în fiecare zi sunt puţini şi ajung la cheltuieli mari în fiecare lună.

Consumator: Destul de scumpe.

Reporter: Ajungi la câteva sute de lei pe lună?

Consumator: Da, da, chiar pe săptămână. Mai bine investim într-un aparat de cafea decât să dăm sute de lei.

O cafea "latte" costă de 20 de lei la un lanţ internaţional de cafenele din centrul Bucureştiului. Dacă doar în zilele lucrătoare alegem să cumpărăm cafeaua din oraș, ajungem să cheltuim 420 de lei pe lună, pentru o cafea pe zi.

În salariul mediu al unui salariat din Bucureşti încap 269 de cafe latte de la un lanț internațional de cafenele, puţin în comparaţie cu un angajat din vestul Europei.

Ceea ce în restul lumii poartă numele de caffe latte, în Spania se numeşte cafe con leche. Dintr-un salariu mediu lunar poţi să cumperi nu mai puţin de 447 de astfel de cafele în timp ce în Portugalia, 395. Iar în Italia poţi cumpara de 672 de ori caffe latte.

Reprezentanții cafenenelor şi restaurantelor admit: este mai ieftin să bei o cafea când eşti în vacanţă în Europa, dar susţin că importă materia primă la preţ dublu faţă de anul 2024.

"Prețurile de multe ori sunt aproape la fel ca la Londra, Paris, Berlin sau poate mai mari. E o piață în 2026 în care oamenii vor fi mult mai sensibili la preț și se va tria și mai mult industria cafenelelor", a declarat Radu Savopol, preşedintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România.

Ţara noastră este pe ultimele locuri în Europa la consumul de cafea, în principal din cauza diferenţei mari dintre veniturile populaţiei şi preţul cafelei.

