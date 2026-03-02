Conflictul din Orientul Mijlociu afectează imediat și economia, iar primele efecte le-am putea vedea chiar în următoarele zile la pompă. Analiștii estimează că un litru de combustibil ar putea ajunge chiar și la 10 lei, pe măsură ce barilul de petrol riscă să sară de 100 de dolari din cauza acestor tensiuni. Ministerul Energiei dă însă asigurări că nu există motive de îngrijorare, deoarece statul are rezerve suficiente.

Conflictul din Orientul Mijlociu are efecte directe asupra economiei din România. Escaladarea războiului duce la creșterea prețurilor la carburanți.

Barilul de petrol a depășit deja 80 de dolari și există riscul să ajungă la 90 sau chiar la 100 de dolari. Într-un astfel de scenariu, prețurile la pompă ar putea urca până la 9 lei pe litru sau ar putea depăși acest prag.

Prețurile petrolului au crescut luni, iar acțiunile au scăzut, întrucât conflictul militar din Orientul Mijlociu pare să se prelungească, amenințând să pună în pericol redresarea economică globală și să reaprindă inflația.

Brent a crescut cu aproape 10% până la 80 de dolari pe baril, deși temporar a depășit chiar şi 82 de dolari, iar petrolul american a urcat cu 6,2% până la 71,17 dolari pe baril. Analiştii estimează însă că prețul petrolului ar putea depăşi chiar 100 de dolari bariul.

În prezent, un litru de motorină se vinde cu 8,37 lei la o staţie din Capitală, iar unul de benzină costă puțin peste 8 lei.

În ultima lună, atât benzina, cât și motorina s-au scumpit cu aproape 3%, ceea ce înseamnă că un plin de carburant costă acum cu peste 10 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Toate aceste creșteri de la pompă se vor reflecta ulterior în scumpiri pe toate planurile, de la alimente și produse nealimentare până la servicii.

Ministrul Energiei se așteaptă la scumpirea benzinei și a motorinei cu 3-5 bani, în următoarea perioadă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, dar respinge zvonurile conform cărora carburanții ar putea ajunge să coste 10 lei.

