Antena Meniu Search
x

Curs valutar

A investit totul într-un fruct de care mulţi nu au auzit. Se coace după primul ger, iar un kg costă 20 de lei

Agricultorii români vor tot mai mult sa experimenteze. Acum, exoticul le atrage atenţia. În Maramureş, un tânăr și-a investit toate economiile într-o livadă cu fructe, poate neobişnuite pentru români, iar acum culege primele roade.

de Simona Vasiac

la 09.11.2025 , 07:25

"Este un fruct care încă nu a ajuns la maturitate. Observăm culoare este de un maro închis, în timp ce cel necopt este un pic mai deschis la culoare". Aşa arată moşmonul. Este un fruct de care prea puţini români au auzit. Se coace după primul ger, are o aromă ce amintește de măr, pară și gutuie şi este cultivat de secole în Japonia. Acum, a ajuns şi la noi. Paul l-a adus în livada lui şi vrea să îl facă vedetă.

"Am zis că am încercat să merg pe o zonă, pe nişte fructer care sunt mai puţin comune. Singurul dezavantaj este faptul că nu sunt foarte cunoscute, dar în acleaşi timp nu ai foarte mare concurenţă şi inevitabil lumea chiar din curiozitate gustă şi comandă", a declarat Paul Şpan, agricultor. 

Afacerea i-a adus lui Paul o recoltă de 500 de kg în acest an. Şi nu numai datorită moşmonului. În livada de care are grijă şi-a găsit locul şi kaki-ul. "Eu spun că chiar am rămas surprins de producţia pe care au făcut-o, este primul an de recoltă şi în general s-au adaptat foarte bine"

Articolul continuă după reclamă

Producţia e completată şi de smochin. Obişnuit deja cu solul românesc, smochinul poate fi deja cules. Este a doua recoltă din acest an pentru că prima a avut loc la finalul lunii iulie.

"Mi se pare interesant pentru că această chestie ar putea ajuta economia ţării noastre, dar mi se pare o singură problemă, faptul că aceste fructe nu sunt făcute să fie crescute în ţările cu climă precum o are România".

Un kilogram de moșmon se comercializează cu 20 de lei. La acelaşi preţ se găseşte pe piaţă şi kaki-ul românesc.

Simona Vasiac
Simona Vasiac Like

Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran.

paul fructe livada maramures
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic?
Observator » Ştiri economice » A investit totul într-un fruct de care mulţi nu au auzit. Se coace după primul ger, iar un kg costă 20 de lei