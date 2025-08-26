A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască

După ce a vizitat fiecare țară de pe glob, Gina Morello, o americancă pasionată de călătorii, a decis că locul ei nu mai este în Statele Unite. Experiențele trăite în cei 20 de ani de aventuri i-au schimbat complet perspectiva asupra vieții și au determinat-o să-și caute "acasă" în alt colț al lumii. În final, a ales țara în care spune că și-a regăsit liniștea și valorile.

În decembrie 2020, când a trecut granița în Mozambic, Gina Morello a bifat ultima destinație de pe listă și s-a alăturat unui grup de mai puțin de 30 de femei din lume care vizitaseră toate țările de pe glob. Emoția a fost uriașă, însă după ce valul de euforie a trecut, a venit și momentul de reflecție.

"Am realizat cât de departe am ajuns în această călătorie de 20 de ani și cât de multe am învățat", povestește Gina.

Cum a început aventura

Inițial, călătoriile ei nu aveau nimic de-a face cu recordurile sau cu pașapoartele pline de ștampile. Totul a pornit din pasiunea pentru scufundări, dar treptat interesul ei s-a extins spre culturi, oameni și povești.

"Primele amintiri vii sunt din India, unde mirosurile de condimente, tămâie și poluare se amestecau cu imaginea străzilor aglomerate. În Vietnam, motocicletele pline de familii sau încărcate cu panouri uriașe de sticlă m-au fascinat complet", își amintește femeia.

Lecțiile învățate pe drum

Experiențele repetate în colțuri exotice ale lumii au transformat-o. Gina a lucrat ca manager de linie aeriană și consultant în aviație, perioade în care a petrecut luni întregi în țări precum Etiopia, Arabia Saudită și Pakistan.

"Am învățat să fiu mai deschisă la minte. În Pakistan, de exemplu, am înțeles că uneori bărbații nu dau mâna cu femeile din motive religioase. Am așteptat mereu gestul lor, pentru a le respecta cultura. Detalii mărunte, dar care te ajută să înțelegi mai profund valorile unei societăți", explică ea.

De-a lungul timpului, Gina a descoperit și că fericirea nu vine din acumularea de bunuri, ci din experiențe: "Am văzut bucurie în unele dintre cele mai sărace țări ale lumii: de la o farfurie comună de orez împărțită în Yemen până la o petrecere plină de dans și muzică pe insula Bijagos. Bogăția nu vine din ce deții, ci din momentele trăite"

Un nou început după pandemie

Finalul lui 2021 a adus schimbări radicale. Pandemia i-a oprit contractele ca și consultant independent, iar mariajul ei s-a destrămat. "M-am trezit fără un job și fără un soț. Era o pânză albă pe care puteam să-mi pictez viața așa cum vreau", mărturisește femeia, potrivit Business Insider.

Privind spre harta SUA, nimic nu o mai atrăgea. Atunci și-a amintit de un sfat primit în Mozambic, de la o tânără pe care o întâlnise într-o fundație: "Nu pune un acoperiș peste visele tale".

"Am înțeles că valorile mele nu se mai potriveau cu cele din Texas, unde trăisem mare parte din viață. Trebuia să caut dincolo de granițe un loc unde să mă simt acasă", spune Gina.

Cum şi-a ales ţara visurilor

Așa a început căutarea. A testat mai multe opțiuni, inclusiv Georgia, Turcia și Mexic, dar în final Portugalia i-a oferit tot ceea ce își dorea: un ritm de viață mai lent, o cultură orientată spre echilibru și siguranță, climă blândă, mâncare proaspătă și un sistem de sănătate accesibil chiar și pentru freelanceri.

"Lisabona m-a cucerit. Oamenii sunt primitori, orașul este prietenos pentru pietoni, iar stilul de viață e mult mai sănătos. M-am simțit imediat în largul meu", povestește.

Pentru Gina Morello, călătoria în toate țările lumii a fost o lecție de viață. Iar destinația finală nu a fost o țară de bifat pe hartă, ci un loc unde să simtă siguranță, apartenență și echilibru. "Am descoperit că acasă nu e definit de o adresă, ci de un sentiment. Iar eu am găsit acest sentiment în Portugalia".

