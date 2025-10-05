Accident cumplit pe DN24, din judeţul Vaslui. Trei persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce un tânăr de 23 de ani a intrat frontal într-o dubă în care se aflau 2 persoane, soţ şi soţie, în vârstă de 68 de ani.

Potrivit martorilor, șoferul dubei nu a redus viteza într-o curbă periculoasă. Carosabilul era umed din cauza ploii, iar autovehiculul a derapat și a pătruns pe contrasens, unde a lovit în plin mașina care circula regulamentar.

Politiștii au deschis un dosar penal.

