Video Accident cumplit în Vaslui. Trei victime, după ce un şofer de 23 de ani a intrat frontal într-o dubă

Accident cumplit pe DN24, din judeţul Vaslui. Trei persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce un tânăr de 23 de ani a intrat frontal într-o dubă în care se aflau 2 persoane, soţ şi soţie, în vârstă de 68 de ani.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 09:19

Potrivit martorilor, șoferul dubei nu a redus viteza într-o curbă periculoasă. Carosabilul era umed din cauza ploii, iar autovehiculul a derapat și a pătruns pe contrasens, unde a lovit în plin mașina care circula regulamentar.

Politiștii au deschis un dosar penal.

accident vaslui victime duba
