Acord între Bruxelles și Beijing: China ar urma să reducă la jumătate exporturile de mașini hibride în UE
După negocieri tensionate la Beijing, UE și China au ajuns la o înțelegere privind mașinile hibride și exporturile de pământuri rare. Războiul comercial este însă departe de a se fi încheiat.
Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a anunțat azi că UE a ajuns la un acord cu China pentru limitarea importurilor de mașini hibride chinezești și simplificarea procedurilor de autorizare a exporturilor de pământuri rare.
Nu sunt clare încă detaliile, dar potrivit oficialului european, exporturile chinezești de automobile hibride și hibride plug-in către UE ar urmă să re reducă la jumătate. "Suntem departe de final. Este un prim pas esențial, dar doar un prim pas", a declarat acesta.
Acord UE-China privind mașinile hibride
Şi Ministerul Comerțului din China a anunța o "înțelegere" cu Uniunea Europeană privind exporturile de hibride. "În urma unor consultări intense, cele două părți au ajuns la o înțelegere privind comerțul cu automobile hibride, în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)", se arată în comunicatul Ministerului chinez al Comerțului.
Deși este un semn că cele două tabere preferă o soluție diplomatică pentru a rezolva disputa comercială, liderii europeni insistă asupra unor măsuri mai ferme. Detaliile acordului vor fi analizate la un summit programat săptămâna viitoare, la Bruxelles.
Deficit comercial de peste 1 miliard de euro pe zi
În cazul în care rezultatele negocierilor nu se vor ridica la nivelul așteptărilor, Uniunea Europeană ar putea recurge și la măsuri de retorsiune.
Šefčovič a plecat miercuri la Beijing pentru două zile de negocieri intense cu omologul său chinez, Wang Wentao, în încercarea de a reechilibra relațiile comerciale dintre UE și China.
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Exporturile chinezești de mașini hibride ar putea fi înjumătățite
Deficitul comercial al blocului comunitar în relația cu China depășește 1 miliard de euro pe zi. Creșterea masivă a importurilor de produse chinezești ieftine amenință sectoare întregi ale industriei europene.
"Am ajuns la o înțelegere comună pentru a limita exporturile Chinei de automobile hibride și hibride plug-in către Uniunea Europeană. Acest lucru deschide perspectiva reducerii exporturilor chinezești cu mai bine de jumătate", a declarat presei Šefčovič, potrivit Euronews.
Comisarul european a precizat că acordul va îmbunătăți și accesul pe piața chineză pentru o serie de produse europene, de la "piese auto la ulei de măsline și încălțăminte", adică exporturi în valoare de aproape 4 miliarde de euro.
Companiile europene ar putea economisi cel puțin 225 de milioane de euro în taxe vamale.
Šefčovič a mai spus că Beijingul a acceptat să ușureze exporturile de pământuri rare, materii prime esențiale pentru industria "verde", sectorul apărării și industria auto. "Am ajuns la o înțelegere pentru a facilita și mai mult acordarea de către China a licențelor de export pentru pământuri rare și magneți permanenți", a declarat comisarul european.
Uniunea Europeană a acuzat China că folosește dependența Europei de pământurile rare ca pe o armă economică, după ce Beijingul a restricționat exporturile în 2025, pe fondul războiului comercial cu Statele Unite.