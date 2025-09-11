Au fost anunţate lucrări de modernizare pentru Aeroportul Băneasa. Guvernul a aprobat un proiect ce prevede dezvoltarea unui nou terminal de pasageri. Lucrările ar urma să dureze 10 ani. Traficul aerian pe Aeroportul Băneasa a crescut de 40 de ori în ultimii trei ani, iar capacitatea maximă ar urma să fie atinsă anul viitor.

Pe lângă dezvoltarea unui nou terminal, proiectul prevede construirea unui hangar dedicat aviaţiei generale şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf, faţă de 600 în prezent, precum şi modernizarea suprafeţei de mişcare a aeroportului.

"La propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de joi, 11 septembrie 2025, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu 2025 – 2035", anunţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează aeroportul.

În prezent, terminalul existent permite procesarea unui total de 600 pasageri/oră de vârf, în conformitate cu standardele IATA, repartizaţi astfel: 200 pasageri pe fluxul de plecări (160 non-Schengen, 40 Schengen) şi 400 pasageri pe fluxul de sosiri (200 Schengen, 200 non-Schengen).

Prin reorganizarea terminalului existent, se echilibrează capacităţile de procesare între fluxurile de plecări şi sosiri, în vederea asigurării unui nivel de servicii ridicat şi a unei utilizări eficiente a infrastructurii. Capacităţile vizate în urma acestei reorganizări sunt de 200 pasageri/oră pentru plecări Schengen, 200 pasageri/oră pentru plecări non-Schengen, 200 pasageri/oră pentru sosiri Schengen şi 200 pasageri/oră pentru sosiri non-Schengen.

Dezvoltarea unui nou terminal împreună cu infrastructura suport aferentă - căi de acces, parcare publică şi zone tehnice - va asigura o capacitate suplimentară de procesare estimată la minim 800 pasageri/oră de vârf.

"Vor fi analizate soluţii de dezvoltare a noului terminal în perimetrul aeroportului sau prin preluarea unor imobile din apropierea acestuia, prin achiziţionare sau expropriere în condiţiile legii", mai arată CNAB.

În acelaşi timp, pentru buna funcţionare a aeroportului şi pentru maximizarea capacităţilor operaţionale, se va dezvolta infrastructura adiacentă şi facilităţile de hangarare şi întreţinere aeronave pentru aviaţie generală.

Pentru construirea unui hangar dedicat aviaţiei generale, vor fi analizate mai multe souluţii, inclusiv posibilitatea preluării unor imobile din apropierea aeroportului.

În cadrul proiectelor de dezvoltare se va ţine cont de un program de măsuri privind reducerea impactului de zgomot asupra comunităţii din imediata vecinătate a aeroportului, dă asigurări CNAB.

Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în Programul strategic se realizează din surse proprii ale beneficiarului, credite bancare, fonduri publice obţinute în condiţiile legii şi alte surse legal constituite, pe bază de documentaţii tehnico-economice aprobate conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.

