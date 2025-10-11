Video Afacere de milioane. Un român a lăsat în urmă Anglia şi a deschis o fermă de prepeliţe
A lăsat în urmă Anglia, ca să îşi deschidă fermă de prepeliţe. Un tânăr din Gorj a investit peste 140.000 de lei în visul său, iar acum se mândreşte cu o producţie generoasă. Ouă de prepeliţă din belşug, dar şi carnea păsării, care nu e, încă, apreciată la adevărata ei valoare.
După ani întregi petrecuţi în Marea Britanie, unde a lucrat ca şofer de camion, Alin s-a întors acasă, în județul Gorj, hotărât să își transforme visul în realitate.
Ferma pe care a reuşit să o pună pe picioare a fost de la început un proiect modern. Astfel că Alin a investit sume uriaşe în amenajare.
În prezent, ferma adăposteşte două tipuri de prepelițe: unele crescute pentru carne, altele pentru ouă.
Nu lipseşte nici cererea. Iar asta pentru că ouăle de prepeliţă vin la pachet cu o groază de avantaje.
Deși carnea şi ouăle de prepeliță nu sunt prezente în toate restaurantele din România, tot mai multe localuri gourmet au început să le introducă în meniu, datorită gustului și valorilor nutriționale ridicate.Înapoi la Homepage
