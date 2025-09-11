Aroma verii se păstrează intactă şi la începutul toamnei. Zmeura încă se cultivă într-o localitate din judeţul Maramureş. Fructele se vând cu 40 de lei kilogramul, iar cererea e mare.

Pe o plantație de zmeură din judeţul Maramureș, fructele se coc acum, ca în toiul verii. Prima recoltă de zmeură târzie este gata de pus în caserole şi de scos la tarabe. Culegătorii rezistă cu greu să le strângă, fără să le mânânce pe loc. Chiar dacă este toamnă, fructele sunt mai aromate ca niciodată.

Norbet, un fost agent de vânzări în agricultură, a furat meserie de la foştii săi clienţi.

"Avem fructe proaspete aproape 3 luni. Încep şi astea să înflorească şi să fructifice când sezonul de vară este aproape gata, dar pe urmă ne bucurăm până la primul îngheţ de fructe proaspete", a susţine Norbert Ninaci, agricultor.

Articolul continuă după reclamă

Investiţia s-a ridicat la 15.000 de lei, dar acum nu duce lipsă de clienţi.

"Este cerere. S-a obişnuit lumea că este şi în perioada asta. Reuşim să vindem undeva la 20 de caserole, să zicem, la piaţă", spune o vânzătoare.

Cu toate acestea, oamenii nu mai cumpără cantităţi la fel de mari ca anii trecuţi.

"Majoritatea oamenilor încep să cumpere din supermarketuri, unde Grecia, Spania, Italia, sunt pe primele locuri", susţine o clientă.

Un kilogram de zmeură de toamnă se vinde cu 40 de lei, cu 10 lei mai mult decât în mijlocul verii.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰