FT: De ce se prăbuşeşte rata natalităţii la nivel global? Emanciparea femeilor cu studii vs "soţul e stăpânul"

Declinul ratei natalităţii la nivel global ridică semnale de alarmă. Nu este doar o consecinţă a prosperității sau a schimbării preferințelor familiale, ci rezultatul tensiunii dintre emanciparea economică a femeilor și rolurile tradiționale în care "soţul este stăpnul", potrivit unei analize Financial Times .

Scăderea natalităţii este un fenomen prezent în aproape toate țările lumii. Potrivit laureatei Nobel Claudia Goldin, în lucrarea sa din 2023, "The Downside of Fertility", toate statele membre OCDE, cu excepția Israelului, au o rată totală a fertilității sub 2,1 copii per femeie, pragul necesar pentru înlocuirea populației. Fenomenul nu este nou: niveluri scăzute ale natalităţii există în multe țări dezvoltate încă din anii ’70.

Această evoluție contrazice previziunile lui Thomas Malthus, un influent demograf englez care anticipa în lucrarea sa celebră, An Essay on the Principle of Population publicată în 1798, o creștere excesivă a populației. În prezent, omenirea este mai prosperă ca oricând, însă are, proporțional, mai puțini copii. Specialiștii cred că explicațiile sunt complexe: scăderea mortalității infantile, accesul la metode contraceptive și preferința pentru un număr mai mic de copii, astfel încât părinții să poată investi mai mult în educația și dezvoltarea fiecăruia.

Aşteptările legate de rolurile în familie

Totuși, aceste argumente nu explică pe deplin declinul accentuat al maternității în rândul femeilor cu studii superioare și prăbușirea rapidă a natalității în economiile dinamice, dar cu mentalități tradiționaliste privind rolurile de gen. În astfel de țări, nu doar că creșterea copiilor este costisitoare, dar responsabilitatea revine în mod covârșitor femeilor.

În SUA și în alte state dezvoltate, femeile cu studii superioare sunt mai predispuse să se căsătorească decât cele fără facultate și, în general, au copii în cadrul căsătoriei. Pentru ele, decizia de a avea copii depinde în mare măsură de comportamentul partenerului. O femeie educată, cu venit profesional, are mai mult de pierdut dacă rămâne singura responsabilă pentru îngrijirea mai multor copii. De aceea, insistă mai des asupra căsătoriei și, în multe cazuri, aleg să aibă puțini copii, adesea unul sau chiar niciunul.

Goldin spune că femeile cu studii superioare au astăzi mai multă autonomie și mai multe opțiuni, însă tocmai acest lucru le determină să fie mai prudente. Pentru a-și construi o carieră, femeile investesc ani în educație și intră târziu pe piața muncii. După nașterea copiilor, succesul profesional depinde de implicarea activă a partenerului. Însă această implicare nu este garantată. În fața incertitudinii, multe femei aleg să reducă acest risc: se căsătoresc,dar fac mai puţini copii.

Situaţia ţărilor est asiatice

În țările care au cunoscut o creștere economică accelerată precum cele din sudul Europei sau din estul Asiei, discrepanța dintre realitățile economice moderne și normele sociale tradiționale este și mai pronunțată. În Japonia, Coreea de Sud sau China, unde încă persistă o viziune patriarhală privind rolul femeii în familie, rata femeilor fără copii este foarte ridicată. Pe fondul acestei "nepotriviri de așteptări", multe femei aleg să nu devină mame.

Un alt factor este competiția acerbă pentru succesul copiilor. În societățile unde aspirațiile educaționale sunt extrem de ridicate, părinții investesc masiv în meditații și activități extraşcolare. Costurile financiare și emoționale apasă în special asupra mamelor, crescând și mai mult povara asupra acestora.

O criză majoră sau o nouă etapă în evoluția societăților moderne?

Soluția propusă de Goldin este o implicare mai mare a bărbaților în creşterea copiilor, susținută de politici publice mai generoase pentru familii, cu toate că specialiștii sunt sceptici că aceste măsuri ar putea readuce natalitatea peste pragul de înlocuire în majoritatea societăților dezvoltate. Ideea unei reîntoarceri la roluri tradiționale stricte este nu doar greșită, ci și contraproductivă, mai spun experţii.

În absența imigrației masive, multe țări bogate se confruntă cu perspectiva unui declin demografic pe termen lung, însă rămâne de văzut dacă această tendință va reprezenta o criză majoră sau doar o nouă etapă în evoluția societăților moderne, conchid specialiștii.

