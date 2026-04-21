ANAF vinde cu 330.000 de euro un apartament cu 3 camere de 100mp, în Bucureşti

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la licitație un apartament spațios, situat pe Bulevardul Dacia din București. Imobilul are trei camere și o suprafață generoasă, însă vine la pachet și cu mai multe probleme juridice.

Un apartament amplasat într-o zonă centrală a Capitalei a fost scos la vânzare de ANAF, prin procedură de licitație publică, la un preț de pornire de 1.660.736 de lei, echivalentul a aproximativ 334.000 de euro.

Locuința este situată în București, Sectorul 2, pe Bulevardul Dacia, la etajul 2 al unui imobil finalizat, și este compusă din trei camere și dependințe. Suprafața utilă este de 107,39 metri pătrați, la care se adaugă două balcoane, o logie, două camere la mansardă și o boxă la subsol. În plus, viitorul proprietar va deține și cote indivize din părțile comune ale clădirii, precum și din terenul aferent.

Potrivit anunțului, starea proprietății este considerată bună, conform raportului de evaluare. Cu toate acestea, apartamentul nu poate fi vizionat în interior și este în prezent ocupat, ceea ce ar putea ridica semne de întrebare pentru potențialii cumpărători.

De asemenea, imobilul este grevat de mai multe sarcini juridice, inclusiv dosare de executare silită și ordonanțe emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DNA, dar și un dosar penal aflat pe rolul Tribunalului București.

Taxa de participare la licitație este de 166.073,60 lei, iar procedura se va desfășura în perioada 30 martie - 29 aprilie 2026.

Larisa Andreescu

