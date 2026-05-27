Este panică printre locuitorii comunei prahovene Gornet, după ce mai mulţi urşi și-au făcut apariția în apropierea gospodăriilor. Odată cu lăsarea întunericului, animalele ajung tot mai des pe străzi, iar teama crește de la o zi la alta. Frica este cu atât mai mare cu cât sălbăticiunile au început să-şi facă apariţia şi pe timpul zilei, atunci când şansele ca vreun copil să dea nas în nas cu acestea sunt uriaşe.

De saptămâni bune, urşii terorizează locuitorii din comuna prahoveană Gornet. Oamenii din zonă spun că nu este zi în care animalele să nu îşi facă apariţia.

"Au fost pe stradă pe unde stau eu, au tras şi animale, au dărâmat şi garduri. E destul de periculos, nu mai ai curajul să ieşi pe stradă", a povestit o localnică.

"Sunt născută aici de 65 de ani, eu aşa ceva n-am văzut. Acum ţi-e teamă să mai ieşi din curte", a spus altă localnică.

"Nu avem decât să stăm cu frică, să nu mai ieşim noaptea, să nu mai lăsăm copiii afară", a declarat altă localnică.

Iar teama este cu atât mai mare pentru cei care au copii. Părinţii au ajuns să ocolească sute de metri în drumul spre casă, doar să nu dea nas în nas cu sălbăticiunile.

"Deja este o stare destul de nesigură să spun aşa, pentru că au apărut şi ziua şi aici este un pericol", a declarat primarul Nicolae Negoiţescu.

"Eu cu fetiţa trebuie să ocolesc toată şoseaua, facem o oră şi ceva ca să o duc acasă, o luam pe scurtatură, dar mi-e frică", a mărturisit o mamă.

Autorităţile sunt şi ele în alertă zi şi noapte.

"Cei de la fondul de vânătoare mi-au promis că în urma sesizărilor mele vor face adrese către Ministerul Mediului pentru a ne da verde să extragem acest urs", a mai precizar primarul din Gornet.

Până când vor reuşi să rezolve problema urşilor din comună reprezentanţii primăriei îi sfătuiesc pe localnici să nu încerce să alunge singuri urşii dacă le apar în cale, iar în cazul în care sălbăticiunile le produc pagube să apeleze de urgenţă la 112.

