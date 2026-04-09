ANPC avertizează: Atenție la pasca şi cozonacii vânduţi online. Cumpărați doar de la furnizori autorizați

Pe măsură ce sărbătorile pascale se apropie, mulți români cad în capcana produselor artizanale vândute online, adesea fără garanții de igienă și fără bon fiscal. Csaba Lajos Bekesi, președintele Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, a explicat în detaliu pentru Observator 16 ce trebuie verificat înainte de a cumpăra cozonaci, pască sau alte preparate de la furnizori neautorizați.

Tedora Tompea: De ce vrem produsele fără bon, doar că sunt mai ieftine?

Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC: Într-adevăr, poate că și situația financiară a multor consumatori îi duce în direcția spre a căuta produse mai ieftine, oarecum din locații neautorizate. Recomandarea noastră este clară. Trebuie să tratăm lucrurile foarte normal și foarte simplu, așa cum ne asigurăm de siguranță noastră și a copiilor noștri și a familiei noastre. Să cumpărăm aceste produse din locuri autorizate, din surse verificate.

Tedora Tompea: Cum arată lucrurilor autorizate sau verificate? Mă refer, ce trebuie să verifice oamenii concret?

Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC: Dacă vorbim despre online, pentru că am văzut că subiectul acesta este despre online. Acolo trebuie să avem cel puțin un operator autorizat, să avem numele operatorului, să avem datele de identificare a operatorului. Să avem sigla Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Să aveм datele de contact ale operatorului respectiv, al celui care pune pe piață aceste produse, astfel încât în cazul în care avem o plângere să putem să facem demersuri în primul rând către furnizorul nostru, cel care o pus pe masa noastră, acest cozonac și după aceea dacă nu se rezolvă problema, prin această soluționare amiabilă, să mergem către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului care trebuie să intervină în acest caz.

Tedora Tompea: În online, fenomenul este ultra răspândit. Se întâmplă asta și nu doar de sărbători. Acum, într-adevăr, este ceva mai interesant, poate, sau aflăm noi și mai ușor de ele. E un fenomen scăpat de sub control, nu sunt reglementări, nu puteți controla în mediul online așa cum o faceți în spațiile fizice?

Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC: Este un fenomen care reflectă și urmărește dezvoltarea societății. Foarte multă activităță ale noastre cotidiene se transferă în online. Online nu înseamnă o scăpare sau o fugă din fața legii. Și online-ul trebuie reglementat. Acolo, când ne facem publicitate, un operator economic, un furnizor, își face publicitate pentru produsele lui. Și este foarte bine să facă publicitate. În spate trebuie să avem un operator autorizat.

Tedora Tompea: Dar dumneavoastră puteți verifica și tot ce se întâmplă pe online? Adică aveți atribuții și în spațiul online?

Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC: Avem atribuți peste tot dacă vorbim despre un furnizor autorizat, dacă vorbim despre o persoană, nici nu mai putem vorbi despră o activitate comercială. Acolo deja entitățile statului, altele decât ANPC, își vor spune cuvântul și își vont desfășura activitatea cu siguranță. Și știm acest lucru că se întâmplă. Dar este un fenomen, cum spuneați și dumneavoastră, destul de larg, destul de mare. Online-ul este foarte deschis în acest sens. Dar asta repet, faptul că mergem spre online nu înseamnă că facem rabat la principiile de verificare a produselor pe care le consumăm. Suntem datori față de noi înșine și faţă de familiile noastre să verificăm tot ce punem pe masa, mai ales de masa de sărbători.

Tedora Tompea: Haideți să explicăm poate și de ce este periculos ca oamenii să facă asta. Ce se poate întâmpla dacă luăm un produs, un cozonac, o pască făcută de casă, nu a respectat nicio normă de igienă, ba mai mult pot exista și, nu știu, diverse bacterii pe acolo. De ce este atât de periculos?

Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC: În primul rând, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului verifică câteva aspecte. Verifică etichetarea. Dacă avem un produs autorizat, avem obligatoriu etichetă. Cu tot ce înseamnă conținut al acelui produs. Dacă vorbim despre dulciuri, despre tot ce însemnă conșinut. Și mare atenție și despre valorile energetice, dar și despre conținutul de alergeni. Pentru că e foarte important să sublinem și acest lucru. Dincolo de acest aspect, verificăm încadrarea în cantitatea netă. Atunci când cumpărăm un kilogram de cozonac "gustul copilăriei", atunci avem un kilogram de cozonac "gustul copilariei". Și în al treilea rând verificăm depozitarea. Cum sunt aceste produse depozitate? Nu sunt expuse la temperaturi mari, nu sunt expuse la soare, nu sunt ținute în zone neconforme. Acestea sunt principiile sau principalele activități unde autoritatea trebuie să-și spună cuvântul și să verifice aceste lucruri. Chiar și dacă este în online și acolo avem o unitate de producție, avem o unitate de desfacere, avem unitate de depozitare, pentru că altfel cozonacul trebuie sa stea undeva pe un raft, nu poate sta în online, în etern.

Tedora Tompea: Deci, dacă nu ați făcut cumpărăturile pentru aceste sărbători și dacă le-ați făcut poate din zona de online, ar trebui să fiți poate ceva mai atenți pe viitor. Iată ce învățăm astăzi, este că mai bine verificăm acest furnizor sau persoana de la care cumpăram ceea ce ni se pare nouă, că ne-ar duce înapoi în timp, în gustul copilăriei, decât să riscăm să ajungem la spital.

