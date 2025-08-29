Reformele fiscale modifică şi impozitul auto. Taxa va creşte în funcţie de cât poluează vehicului, conform principiului "poluatorul plăteşte", şi va ajunge să se dubleze în unele cazuri. Pentru prima oară, vor plăti impozit şi proprietarii de maşini electrice.

Schimbarea formulei de calcul apare în Pachetul 2 de măsuri pentru care guvernul îşi va asuma răspunderea luni în faţa Parlamentului. "Calculul impozitelor se păstrează pe capacitatea cilindrică. Elementul de noutate care apare este norma euro. În funcţie de norma euro se creşte sau se scade impozitul. Creşterile sunt la mijloacele de transport sub 1.600 de centimetri cubi. Pot ajunge să se dubleze impozitele", a declarat Iulian Ilie, Direcţia de Taxe Sector 3.

Un şofer scutit acum de impozit auto va plăti după adoptarea Pachetului 2 80 de lei pe an

Un şofer scutit acum de impozit auto va plăti după adoptarea Pachetului 2 80 de lei pe an. Proprietarul unui vehicul cu motor de până la 1.600 de centimetri cubi va avea de achitat o sumă dublă faţă de anul acesta: 176 de lei, în funcţie de norma de poluare. Pentru o maşină puternică, impozitul va ajunge la aproape 300 de lei, de la 230. În schimb, la un autoturism cu motor de 3,5 litri, impozitul scade de la 6.370 la 5.202 de lei, la norma de poluare Euro 4. "Ideea de a percepe impozite şi taxe doar pentru că ai nevoie de bani este o idee care nu ar trebui să existe într-un sistem fiscal modern. Ţine de Evul Mediu, atunci când regii voiau să plece la război şi mai introduceau un impozit, mai măreau o zeciuială", a declarat Dan Schwartz, analist fiscal.

Autorităţile spun însă că măsura ar putea stimula achiziția de mașini noi. Din cele peste 8,6 milioane de autoturisme înregistrate în România, aproape 3 milioane au norma de poluare Euro 4, fiind vechi de până la 19 ani. Doar un sfert din totalul vehiculelor sunt mai noi de 15 ani. Modificările se vor aplica de la 1 ianuarie anul viitor.

