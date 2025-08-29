Guvernul adoptă astăzi Pachetul 2 de austeritate. Care sunt măsurile-cheie și ce urmează după asumare

Guvernul urmează să adopte azi controversatul Pachet 2 de austeritate care include șase proiecte de lege și sute de măsuri cu impact direct asupra populației, firmelor, administrației locale, sistemului sanitar, companiilor de stat și magistraților. Reuniunea Executivului are loc după-amiază, iar premierul va susține apoi o conferință de presă.

Înainte de ședința de Guvern, pachetul legislativ este analizat în cadrul Consiliului Tripartit, care reunește sindicatele și patronatele, de la ora 10:00. Ulterior, la 12:30, Consiliul Economic și Social se întrunește pentru a emite avizele necesare. După ora 14:00 este programată ședința de Guvern, urmată de o conferință de presă susținută de premierul Ilie Bolojan. Asumarea răspunderii în Parlament este programată pentru luni.

Temându-se că întregul pachet de măsuri de austeritate ar putea fi declarat neconstituțional, liderii Coaliției au decis să-l împartă în șase acte normative distincte, fiecare dedicat unei reforme. Această strategie deschide posibilitatea ca Opoziția să depună șase moțiuni de cenzură.

Șase pachete mai mici de austeritate în Pachetul 2

Ceea ce numim generic al doilea pachet de austeritate va include un proiect de lege pentru reforma administraţiei locale, un proiect separat pentru reforma companiilor de stat, un alt proiect pentru pensiile speciale ale magistraţilor, un alt proiect pentru măsurile fiscale care vor fi aplicate companiilor şi multinaţionalelor, un proiect care prevede reforma în domeniul sănătăţii şi de asemenea proiectul de reformă în cadrul autorităților de reglementare ANRE, ASF și ANCOM. Când premierul Ilie Bolojan va veni luni în faţa Parlamentului îşi va angaja răspunderea de 6 ori pe 6 proiecte separate.

Măsurile-cheie din Pachetul 2

Printre măsurile-cheie din Pachetul 2 se numără creşterea impozitelor pe case şi maşini, tăierea a peste 40.000 de posturi din administraţia locală, 25% din angajaţii din primării şi 20% din cei din prefecturi ar urma să fie eliberaţi din funcţii, salariile celor mai bine plătiți bugetari, între 10 şi 15.000 de euro pe lună, cei de la ASF, ANRE și ANCOM vor scădea cu 30%, iar instituțiile trebuie să-și reducă personalul cu până la 30% până la final de an; numărul şefilor din companiile de stat va fi redus, dar măsura nu se va aplica în consiliile de administraţie unde au fost făcute deja selecţii, apare o taxă de 25 de lei pe coletele care vin din afara Uniunii Europene, obligativitatea firmelor de a avea cont bancar şi creşterea capitalului social diferenţiat, în funcţie de cifra de afaceri a companiei. Pe ultima sută de metri, coaliţia a decis ca impozitul pe câştigul din criptomonede să crească la 16%. Reducerile nu vizează ministerele şi nici instituţiile din subordine care ar fi trebuit să fie comasate. Iar interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat a fost scoasă din pachet.

Ce urmează după asumarea răspunderii

Premierul Bolojan a lăsat de înțeles că ar putea demisiona dacă reformele asumate vor fi blocate. Conform Constituției, opoziția are la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune de cenzură după ce Guvernul își angajează răspunderea în Parlament. Întrucât pachetul de reforme a fost împărțit în șase proiecte de lege distincte, opoziția poate iniția până la șase moțiuni de cenzură, câte una pentru fiecare proiect adoptat fără dezbatere parlamentară. Dacă moțiunile sunt respinse și legile trec, opoziția are opțiunea de a sesiza Curtea Constituțională cu șase contestații separate. În cazul în care o moțiune de cenzură este respinsă, proiectul de lege în cauză este considerat automat adoptat.

