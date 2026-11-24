Un cuplu britanic a cumpărat cu 6.500 de lire sterline, o ambarcațiune din Al Doilea Război Mondial și a petrecut ani întregi restaurând-o. Nava a ghidat trupele aliate spre plaja Gold în Ziua Z.

Au cumpărat o barcă de pe eBay cu aproape 7.800 de euro. Ambarcaţiunea ascundea un secret vechi de 80 de ani - Youtube

Un cuplu britanic a cumpărat de pe eBay, cu 6.500 de lire sterline, o ambarcațiune de aproximativ 22 de metri lungime, care datează din Al Doilea Război Mondial, pentru a o salva de la dezmembrare, fără să știe că proiectul lor de restaurare avea să atragă mii de susținători.

Simon și Gemma Robins au cumpărat fosta navă de apărare portuară, cunoscută sub denumirea L1392 în timpul serviciului militar, în ianuarie 2021. Ambarcațiunea a avut rolul de navă de ghidaj în cadrul Operațiunii Neptun și a ajutat trupele aliate să ajungă pe plaja Gold în timpul debarcării din Normandia, în Ziua Z.

După ani în care a îndeplinit diverse funcții, inclusiv cea de iaht de lux cu motor, nava de 59 de tone a fost scoasă din serviciu în 2013. Cuplul speră acum să o transforme într-o locuință de vacanță.

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Cum a ghidat trupele aliate în Ziua Z ambarcațiunea cumpărată de pe eBay cu 6.500 de lire sterline

Nava a avut rolul de ghidaj în cadrul Operațiunii Neptun, componenta navală a invaziei din nordul Franței, cunoscută drept debarcarea din Ziua Z. Potrivit Marine Industry News, aceasta a făcut parte din flotila ML și a ajutat la ghidarea trupelor aliate spre plaja Gold în timpul invaziei decisive.

Peste 400 de ambarcațiuni de apărare portuară (HDML) au fost construite în urmă cu aproximativ 80 de ani, însă foarte puține mai există în prezent.

După serviciul militar din timpul războiului, nava L1392 a trecut prin mai multe schimbări de identitate și de destinație. Aceasta a continuat să fie utilizată și după încheierea războiului, înainte de a trece prin alte transformări.

Cum a fost transformată ambarcațiunea militară din Al Doilea Război Mondial într-un iaht de lux

După război, nava a fost transformată într-o ambarcațiune rapidă pentru transportul corespondenței și al mesajelor, înainte de a fi transferată autorității vamale britanice.

În anii '70, aceasta a fost transformată într-o ambarcațiune destinată închirierii și a primit numele Sarinda. Ulterior, a trecut prin mai multe transformări, inclusiv conversia într-un iaht de lux cu motor, înainte de a fi scoasă din serviciu în 2013.

Soții Robins au cumpărat nava de 59 de tone conștienți că reparațiile aveau să presupună costuri considerabile și foarte multă muncă.

Cei doi nu și-au propus să îi redea aspectul militar original, ci speră să o folosească într-o zi drept locuință de vacanță. Cu toate acestea, cuplul a declarat că nu a stabilit planuri definitive privind viitorul pe termen lung al ambarcațiunii.

Mii de oameni, interesați de restaurarea navei din Al Doilea Război Mondial

Gemma a lansat canalul de YouTube „Ship Happens” pentru a le arăta membrilor familiei cum progresează lucrările de restaurare, potrivit Times of India.

Canalul a atras ulterior spectatori din întreaga lume. Potrivit Marine Industry News, în luna mai 2021, acesta avea aproximativ 26.000 de abonați, iar episoadele erau urmărite de mii de persoane.

Succesul canalului i-a determinat pe cei doi să vândă și produse promoționale. Abonații au făcut donații pentru a contribui la acoperirea costurilor de restaurare și au trimis cadouri familiei.

„Când am cumpărat-o, am spus că va dura 10 ani, dar YouTube accelerează proiectul”, a declarat Gemma pentru Marine Industry News.

Aceasta a adăugat că interesul tot mai mare al publicului și contribuțiile primite îi ajută să avanseze cu lucrările, în ciuda facturilor și a celorlalte obligații pe care le au.