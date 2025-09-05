Casele de 1 euro din Italia atrag de ani buni atenția celor care visează la o viață în peninsulă, dar nu sunt întotdeauna ceea ce par. Un cuplu a povestit cum a decis să nu intre în program, preferând să investească 29.000 de euro într-o locuință aproape gata de mutat, într-un mic orășel de munte din sudul Italiei.

Au vrut să îşi cumpere o casă la 1 euro în Italia, dar au renunţat instant când au văzut contractul - Arhivă personală

"Părea prea frumos ca să fie adevărat". Așa descriu doi tineri programul caselor de 1 euro din Italia. Deși aveau profilul ideal pentru a aplica, au decis să nu intre în schemă și, în schimb, au cumpărat o casă aproape gata de mutat cu 29.000 de euro, într-un mic oraș de munte din sudul Italiei.

"Anul trecut am devenit foarte intrigați de casele de 1 euro", povestește tânăra de 30 de ani. "Soțul meu urma să se mute în Italia cu serviciul, iar între varianta de a închiria un apartament cu 500 de euro pe lună sau de a cumpăra o casă cu 1 euro, ni s-a părut logic să alegem a doua variantă".

Cuplul a descoperit însă rapid că, dincolo de prețul simbolic, programul ascundea multe complicații. "Întotdeauna părea să existe un «dar»", spune ea, potrivit Business Insider. "Am citit pe forumuri, am văzut povești pe BBC și Business Insider. Unii cumpărau case fără să le vadă și aflau apoi că sunt pe punctul de a se prăbuși. Alții au investit sute de mii de euro în renovări".

Mai mult, fiecare oraș impunea condiții diferite: renovarea în maximum șase ani, obligația de a locui acolo jumătate de an sau chiar deschiderea unei afaceri. "Actele erau doar în italiană, iar noi nu vorbim limba. Ni s-a părut un risc mult prea mare".

În loc să cumpere o casă de 1 euro, cei doi au ales o alternativă surprinzătoare. "Am găsit o fermă de 290 de metri pătrați, cu un hectar de teren, la 29.000 de euro. Era aproape gata de locuit și am putut să ne mutăm imediat". Proprietatea se află în Sant’Elia a Pianisi, un orășel de doar 1.000 de locuitori, între Napoli și Roma.

Deși mic, orașul i-a surprins plăcut

"Am citit că aceste locuri sunt părăsite și fără viață. În realitate, aici se organizează festivaluri, sunt școli, magazine și chiar o bibliotecă. Vara, populația se triplează. Ne-au primit cu brațele deschise, vecinii ne aduc brânzeturi de casă, rodii și legume din grădinile lor. Nu am fi putut cere mai mult", poveestesc ei.

Pentru a se asigura că totul decurge legal, au apelat la un avocat specializat în tranzacții internaționale. "Ne-a costat 6.500 de euro, aproape un sfert din valoarea casei, dar a meritat. Ne-a ajutat să traducem actele și să parcurgem pașii legali, reducând riscurile. Fără el, ar fi fost imposibil".

Astăzi, cei doi spun că sunt convinși că au făcut alegerea potrivită. "Credem că programul caselor de 1 euro poate fi bun pentru unii, dacă sunt conștienți de toate obligațiile. Pentru noi, varianta aceasta a fost mai sigură. Am ajuns într-o comunitate vibrantă și avem o casă pe care o putem renova în ritmul nostru".

În prezent, Sant’Elia încă are mai multe case scoase la vânzare pentru 1 euro.

