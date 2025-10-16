Lapte, flori sau chiar cartofi, pe toate le putem găsi acum la o simplă apăsare de buton. De la clasicele automate de cafea, sucuri sau dulciuri, în ţara noastră au început să apară tot mai multe asfel de aparate care "vând" produse pe care eram obişnuiţi să le luăm doar de la magazin sau piaţă. E comod pentru clienți, disponibil oricând și poate cel mai important automatul nici nu fură la cântar.

Cartofi la automat. Este modul inedit prin care un producător din județul Brașov a ales să își vândă marfa. A investit într-un container, a instalat în el un automat cu multe casete și echipamente ce permit plata atât cash, cât şi cu cardul.

"Se uită la cuşetă, alege ce plasă îi place, pe care o doreşte, care plasă îi place, introduce numărul cuşetei şi după aia apasă pe butonul să plătescă cash sau card. Sus am trecut soiul, ambalajul la câte kilograme e şi preţul", spune Ioan Bandi, proprietar automat.

Alte automate, dar experiențe de cumpărare la fel de puțin obișnuite. De data aceasta, cei vizaţi sunt doritorii care vor să cumpere florile "salvatoare", la ore târzii. Automatele sunt climatizate și asigură mărfii o temperatură constantă.

"Florile sunt disponibile non-stop, ele sunt proaspete. Ne adresăm tuturor categoriilor de clienţi", susţine Marius Dobre, proprietar automat.

În piețele agroalimentare din Brașov, automatele de lapte nu mai sunt o noutate, iar clienţii sunt deja fideli.

"E mai bun laptele, mai ieftin şi comod nu chiar că trebuie să vii până în piaţă, supermarketul e mai aproape, dar e mai ok", spune o clientă.

"M-am obişnuit cu laptele ăsta proaspăt. Modalitatea aceasta de vânzare e oarecum şi mai comodă aşa, da, rapidă", susţine un client.

Câștigați sunt atât clienții, care pot face cumpărături la ore târzii, cât și comercianții, care testează vânzările fără angajați la tejghea.

