Cel mai mare program de securitate şi înarmare din istoria României ne salvează şi autostrăzile. Comisia Europeană alocă aproape 17 miliarde de euro pentru investiţii în industria militară, iar Guvernul vrea să folosească fondurile şi pentru infrastructura mixtă civilă şi militară şi să construiască şosele rapide.

150 de miliarde de euro este valoarea totală a programului SAFE (n.red. Acțiunea pentru Securitatea Europei). Banii vor fi acordaţi sub forma de împrumuturi cu dobânzi mici, 3%, cu termen de rambursare 30 de ani. Jumătate din sumă va fi împărţită de trei ţări aflate în flancul estic al Europei: Polonia, România şi Ungaria. Polonia primeşte 43 de miliarde de euro, România şi Ungaria, 16 miliarde fiecare. Lista cu proiectele militare pentru care ţara noastră a cerut banii este clasificată, dar oficialii au vorbit public despre mai multe programe.

O treime din bani ar fi destinaţi dezvoltării infrastructurii rutiere

Firme private româneşti ar putea construi, împreună cu specialişti din Ucraina, mai multe tipuri de drone pentru ambele armate. De asemenea, în programul de guvernare al cabinetului Bolojan este trecută achiziția de rachete franțuzești Mistral. Sistemul distruge cu o precizie de 97% elicoptere, avioane, drone şi ţinte terestre. Tot din fondurile europene am putea construi o fabrică de muniţii la Mediaş, în parteneriat cu o mare companie din Germania. O treime din bani ar fi destinaţi dezvoltării infrastructurii rutiere: construirea a peste 200 de kilometri din A7 şi A8 - autostrăzile care leagă România de Ucraina şi Republica Moldova.

"A7, Paşcani - Suceava şi A8, Paşcani - Iaşi - Ungheni, vorbim împreună de vreo 5,4 miliarde de euro. Peste alocarea care este realist obţinută pe SAFE. Pentru numele lui Dumnezeu, nu putem să facem în 4, 5, 6 ani ce nu reuşim, sau ce nu am putut să facem, din varii motive, în 25-35 de ani", a declarat Ionuţ Ciurea, preşedinte Pro Infrastructura. Prima tranşă din fondurile europene este aşteptată în februarie anul viitor. Până atunci, trebuie să avem gata documentaţia pentru fiecare proiect, ca să fie aprobată de Consiliul Uniunii Europene. Fost comandant NATO în Europa, generalul Mircea Mîndrescu, avertizează autorităţile că trebuie să gestioneze bine proiectele. Altfel, riscăm să rămânem şi fără bani, şi fără apărare în faţa Rusiei.

"Eu cred că nu avem încă acest mindset de război, nu că vreau război, dar e la uşa noastră, ne bate la uşă, e aproape de noi. Gândiţi-vă că facem încă comandamente la suprafaţă. Eu le-aş fi băgat prima oară în pământ şi apoi aş face birourile de la suprafaţă. Cum să începi cu partea de suprafaţă, în condiţiile în care se vede foarte clar că bombardamentele ţintesc, cum este normal, te duci pe elementele de comandă şi control", a declarat Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO în Europa. Dezvoltarea portului Constanţa şi a bazei de la Mihail Kogălniceanu, renovarea unor trasee feroviare şi construirea unor piste noi pentru avioane ar trebui făcute din aceiaşi bani.

