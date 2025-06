Altminteri, Banca Mondială a revizuit în jos previziunea de creştere economică globală cu mai mult de jumătate de punct procentual, pe fondul taxelor vamale impuse de Donald Trump. Anii 2020 sunt pe cale să devină decada cea mai proastă din punct de vedere economic din 1960 încoace, estimează forul internaţional. Între timp, politicienii de la noi nu reuşesc să cadă de acord asupra măsurilor economice care să reducă deficitul bugetar. Preşedintele Dan a reiterat ca nu este un susţinător al măririi de taxe. Nicuşor Dan a declarat că există, deja, o comisie a partidelor, căreia i s-a impus o ierarhie de priorităţi: tăierea de cheltuieli inutile, comasări de instituţii, re-eşalonarea unor investiţii şi abia la final eventuale creşteri de taxe. În absenţa sa, pentru că discuţiile tehnice s-au dus la Palatul Victoria, priorităţile s-au diluat în ciorne de formă. Astfel, singura idee agreată de principiu e o reducere de 5% a cheltuielilor cu personalul bugetar. Nu disponibilizari, ci micşorări modice de sporuri, bonusuri si suplimente.

Cea mai mare problemă, însă, o reprezintă evaziunea fiscală

Cea mai mare problemă, însă, o reprezintă evaziunea fiscală, pe care şeful statului vrea să o discuţie în CSAT, înainte de a pleca la summitul NATO din 23-24 iunie. Între timp, USR a cerut public explicaţii conducerii ANAF, din cauză că ţara noastră pierde zeci de miliarde de lei anual, nu doar din cauza evaziunii fiscale, ci și a colectării deficitare a TVA. Social-democraţii, partidul din care fostul si actualul lider şi au luat zborul la boardul charter-urilor private spre destinaţii de lux, insistă cu taxa de solidaritate pe veniturile cumulate ale celor care nu şi-au permis avioane private. PNL şi USR se opun acestei măsuri. Social democraţii refuză şi ei categoric CASS-ul pe pensii, dar ţin cu dinţii şi de o rotativă la guvernare. Cu o menţiune, Ilie Bolojan să fie primul, să scoată el din foc castanele cu măsurile nepopulare.

O variantă încă aflată pe masa negocierilor este taxarea mai dură a pensiilor peste un anumit prag. Astfel, pensionarii cu venituri de peste 3.000 sau 4.000 de lei pe lună ar putea plăti o contribuţie la Sănătate de 10%. "O asemenea măsură ar compromite toată reforma pensiilor de anul trecut. Oamenii care au contribuit mult de-a lungul vieţii şi-au văzut pensiile mărite şi acum exact asupra lor vine Guvernul şi le va percepe această contribuţie de sănătate", a declarat Bogdan Glăvan, analist economic. PSD vrea ca românii cu venituri de peste 10.000 de lei net, bani obţinuţi nu doar din salariu, ci şi din alte surse, să plătească un impozit majorat de 16-20%, nu doar de 10% ca până acum. Practic, diferenţa ar reprezenta-o acea taxă de solidaritate pe care o tot invocă social-democraţii, iar liberalii o resping ferm.

"Solidaritate cu cine? Cu cine ne cer ei nouă celor care am muncit să ne facem şcoli, să ne luăm diplome pe bune? Cu pensionarii speciali? Cu politicieni care-şi vând firmele la albanezi să nu plătească TVA-ul? Cu politicienii care-şi iau şpagă în portbagaj?", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal. În schimb, cei din PSD nu sunt de acord cu creşterea TVA la o serie de bunuri şi servicii. "Dacă noi creştem TVA, ţara se duce în recesiune. TVA-ul îl plăteşte toată lumea, impozitul progresiv îl plătesc doar cei care câştigă mai mult decât media cumulată pe ţară", a declarat Adrian Câciu, fost ministru de Finanţe.

De asemenea, toate veniturile din jocuri de noroc ar urma să fie impozitate cu 20%, indiferent de valoarea lor, în timp ce taxa pe valoarea adăugată ar fi de 19%. În prezent, industria, cât și jucătorii, sunt scutiţi complet de TVA. PSD supralicitează, însă, şi propune şi un impozit de 10% pe câștigurile obținute la bursă. Negocierile între liderii partidelor vor continua şi mâine, însă - la cum decurg discuţiile - conturarea unui viitor guvern rămâne mult mai dificilă. "Nu e un blocaj e o discutie tehnică. Am spus ca este o posibilitate desemnarea primului-ministru in aceasta saptamana, o posibilitate care ramane, dar e o posibilitate nu o promisiune", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"Nu PSD a propus un ritm foarte lent al acestor consultări. Să ştiţi că niciuna dintre frânele de la negocieri nu a fost ţinută de PSD la secret", a declarat Florin Manole, purtător de cuvânt al PSD. Totuşi, social-democraţii nu cedează la varianta rocadei şi cer ca liberalii să fie primii care dau premierul, ca să absoarbă primii reacţiile negative generate de noile măsuri economice. De asemenea, cei din PSD nu sunt foarte încântaţi să guverneze împreună cu USR şi vor să rămână în formula clasică, alături de PNL şi UDMR. "În continuare pentru PSD toate variantele sunt posibile: de la a da premier pana a merge în opozitie", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

În plus, PSD are propriile calcule, pe care, la fel, nu vrea să le facă publice. "PSD va decide cine e prim ministru si cine sunt ministri. Nu ne decide altcineva in interior. Intrebarea era daca va asumati dvs functia de premier? Nici noi nu decidem pe cine propune PNL ministru sau USR ministru", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Cât îi priveşte pe politicienii din USR, aceştia par să se fi resemnat la gândul că vor ajunge, din nou, în opoziţie. "Este o realitate matematică faptul ca in acest moment se poate face Guvern fara USR. Acelasi Guvern cu aceiasi oameni s-ar putea sa fie privit cu aceiasi ochi de Comisia Europeana, de pietele internationale sau de centatenii care au votat pentru schimbare", a declarat Oana Ţoiu, deputat USR. Însă şi Uniunea Salvaţi România respinge ideea rotativei, după cum susţine şi varianta ca Ilie Bolojan să conducă noul guvern pe toată durata mandatului coaliţiei.

