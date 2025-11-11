Bătaie pentru magazinele Carrefour din România. Cine sunt cei care au depus oferte pentru achiziţionarea lor

Anunţul că retailerul francez Carrefour se pregătește să-și vândă magazinele din România a lansat pe plan intern o luptă a investitorilor. Compania a angajat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători.

Potrivit Profit.ro, şi frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan.

În vara acestui an, Carrefour a anunţat ieșirea completă de pe piața italiană, iar presa franceză specula că posibile exit-uri sunt vehiculate și pentru piețele din România, Polonia și Argentina.

Carrefour în România

Carrefour a intrat pe piața locală în 2001, odată cu deschiderea primului hipermarket din cartierul Militari, la inaugurarea căruia a fost prezent și premierul de atunci, Adrian Năstase. Compania a fost printre primii retaileri internaționali care au investit în comerțul modern din România.

La noi în ţară, retailerul francez deţine 458 de magazine, iar în primele nouă luni ale anului au generat venituri de aproape 2,3 miliarde de euro.

Deşi nu sunt încă prezenţi pe piaţa alimentară, frații Pavăl și-au arătat interesul pentru expansiune. Pavăl Holding, vehiculul de investiții al proprietarilor Dedeman, a raportat anul trecut un profit de circa 320 de milioane de euro.

Carrefour este un retailer multinațional francez cu sediul în Massy, Franța, operând un lanț de hipermarketuri, supermarketuri și magazine de proximitate. La nivel global, compania are aproximativ 14.000 de magazine în circa 40 de țări, fiind unul dintre cei mai mari retaileri din lume. Grupul operează în țări precum Franța, Spania, Belgia, Polonia, România, Argentina, Brazilia și Taiwan.

