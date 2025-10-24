Retailerul francez Carrefour se pregătește să-și vândă magazinele din România, potrivit revistei franceze L’Informé . Compania a angajat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători, în contextul în care are în vedere retragerea și de pe piețele din Argentina și Polonia.

UPDATE: Retailerul a transmis un comunicat, ca reacţie la informaţiile apărute în presă.

Carrefour a intrat pe piața locală în 2001, odată cu deschiderea primului hipermarket din cartierul Militari, la inaugurarea căruia a fost prezent și premierul de atunci, Adrian Năstase. Compania a fost printre primii retaileri internaționali care au investit în comerțul modern din România.

Conform datelor publicate de Profit.ro, vânzările Carrefour în România au atins 2,29 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului, marcând o creștere modestă, de 1,9% față de aceeași perioadă din 2024. În trimestrul al treilea, însă, ritmul de creștere s-a temperat considerabil, pe fondul măsurilor de austeritate adoptate în vară, care au afectat încrederea consumatorilor.

În prezent, România reprezintă a patra piață ca mărime pentru grupul francez, după Franța, Spania și Belgia, în urma retragerii din Italia în luna iulie. Rețeaua locală numără 458 de magazine, dintre care 55 hipermarketuri, 188 supermarketuri, 187 magazine de proximitate și 28 de unități de tip soft discount.

