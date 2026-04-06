Între atâtea scumpiri, biletele de avion se ieftinesc. Cererea pentru vacanțe scade, inclusiv în România, iar companiile taie prețurile ca să nu zboare cu avioanele goale. Criza kerosenului ar putea duce însă la vară la anularea vacanţelor. Marile companii aeriene pregătesc tăieri de curse, iar aeroporturile încep să impună restricții la alimentarea aeronavelor.

Românii nu se mai înghesuie să plece in vacante in aceasta primăvara. Mulţi amână decizia de cumpărare pana isi regasesc linistea financiară. Prețul biletelor de avion este dictat de cerere. Cu mai puțin de o lună înainte de vacanța de 1 Mai, putem găsi oferte mai bune ca niciodată pentru această perioadă a anului. De exemplu, un bilet dus-întors către Milano costă doar 200 de lei de persoană, iar pentru Londra putem pleca cu doar 225 de lei, zbor direct. Interesant este că în unele destinații prețurile au scăzut considerabil. De exemplu, un bilet București - Alghero, Sardinia, se vindea pe 15 martie cu 800 de lei, pe 25 martie prețul coborâse la puțin peste 500 de lei, iar acum îl putem găsi cu doar 375 de lei.

Mulţi strâng bani măcar pentru sezonul estival. Chiar si asa mai ajusteaza din pretentii, spun reprezentantii agentiilor de turism. "Sunt mai atenți la costuri, poate scad o zi de vacanță, poate se duc pe un hotel standard, nu neapărat servicii de lux", a declarat Liliana Cojocaru, agent de turism. "Încercăm să absorbim aceste diferenţe de costuri, astfel încât să nu se reflecte în buzunarul călătorului. Există un grad de incertitudine. Oferim posibilitatea de achiziţionare al unui pachet în 12 rate", a declarat Ioana Burcea, director de marketing agentie de turism. Iar cei care și-au cumpărat deja bilete pentru următoarele luni se întreabă dacă vor putea călători.

"Peste câteva zile ar urma să ajungă ultimul transport masiv de kerosen în Europa. Foarte multe companii aeriene la nivel global au început să trimită deja notificări către pasagerii care au efectuat rezervări pentru a-i înştiinţa că mai trebuie să suporte un anumit cost pentru ca acel zbor să aibă loc", a declarat Marius Popescu, expert aviaţie. "Normal că preţul negociat acum un an, doi, pe destinaţiile charter poate să fie afectat de preţul kerosenului. Discutăm de Grecia, Turcia", a declarat Andra Pascu, expertă turism. În Italia, patru aeroporturi importante au anunțat restricții temporare la alimentarea aeronavelor. Un mare operator low-cost ia în calcul anularea unor zboruri pentru această vară. Si Tarom avertizează, la rândul său, că ar putea aplica măsuri similare.

"Dacă situaţia persistă, creşterea costurilor biletelor şi renunţarea la unele zboruri sunt singurele variante la care vor apela toate companiile aviatice, prin urmare şi TAROM", se arată în comunicatul TAROM. Specialiștii spun ca cel mai sigur este sa ne facem asigurări de călătorie. "Recomandăm clienţilor noştri să achiziţioneze o poliţă de asigurare travel şi totodată o poliţă de asigurare storno. Acoperă riscurile în care noi din motive personale nu mai putem călători", a declarat Alexandra Durbacă, director de asigurări. O asigurare de călătorie costă între 30 si 100 de lei în funcţie de valoarea vacanţei.

