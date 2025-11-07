Black Friday 2025. Vânzări de peste 134 de milioane de euro la eMAG în primele 4 ore. Topul produselor

Black Friday 2025. Este ziua celor mai mari reduceri din an și, automat, și a celor mai mari cheltuieli. Cel mai mare magazin online, eMAG, a înregistrat în primele 4 ore vânzări de peste 667 milioane de lei, adică peste 134 de milioane de euro. Au fost vândute 2,3 milioane de produse. Aproape jumătate de milion de români au plasat comenzi, cu o medie de 1.419 lei/client și 4,9 produse/client.

Sute de mii de produse și zeci de milioane de lei au fost cheltuite în doar câteva minute de la startul Black Friday 2025, cu banii jos, dar și în rate. Anul acesta, comenzile nu s-au limitat doar la telefoane, televizoare sau electrocasnice, ci și la produse inedite: de la bilete la festivaluri sau de avion, până la abonamente la electricitate, aur și carne de porc.

Printre cele mai inedite comenzi de Black Friday, până la prânz, pe eMAG, s-au numărat aproape 6.000 de bilete la festivaluri și experiențe, 981 de nopți de cazare în pachete turistice, 3.911 grame de aur și monede, dar și peste 32.000 de kilograme de carne de porc. Totodată, au fost înregistrate 13 comenzi de automobile, 2.639 de comenzi de transport și 12.946 de achiziții din categoria sănătate.

În primele patru ore, eMAG a strâns vânzări de peste 679 de milioane de lei, de la peste 479.000 de clienți, adică o medie de aproape 1.500 de lei per client. Numărul maxim de vizitatori simultani pe platformă a fost de peste 584.000.

Printre cele mai căutate categorii de Black Friday s-au numărat cosmeticele și produsele de îngrijire personală, cu peste 557.000 de comenzi plasate, băuturi, băcănie, petshop și curățenie, cu peste 590.000 de comenzi, jucării și scutece - peste 264.000 de comenzi, laptopuri și IT - aproximativ 83.000 de comenzi, televizoare - peste 70.000 de comenzi, dar și telefoane și tablete, cu peste 100.000 de comenzi.

