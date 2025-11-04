Compania care oferă 1.000 de abonamente de 1 leu kw/h de Black Friday 2025

Companiile de energie se întrec în oferte de Black Friday 2025, propunând abonamente cu prețuri reduse la electricitate. E.ON Energie, unul dintre principalii furnizori, a lansat o ofertă de Black Friday cu prețuri mai mici decât Electrica și PPC, dar trebuie să țineți cont de o serie de limite și detalii.

Oferta E.ON de Black Friday, în colaborare cu eMag pe 7 noiembrie 2025, vine cu un preţ de 1 leu/kWh, plus un bonus de 100 de lei pentru clienţii noi, dar doar pentru 1.000 de contracte. În acest caz, tarifele finale calculate sunt de 0,871 lei/kWh pentru Banat și Muntenia Sud, 0,940 lei/kWh pentru Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud, 0,942 lei/kWh pentru Moldova și 0,954 lei/kWh pentru Oltenia. Atenție, prețul este fix doar pentru 6 luni, după care E.ON poate modifica condițiile comerciale.

Compania vine și cu o serie de reduceri pentru echipamente energetice, valabile pentru toți clienții. Pentru panourile fotovoltaice, clienții pot primi până la 2.000 de lei reducere și un invertor Huawei de 1.000 de euro gratuit (prin eMAG), adică o reducere de până la 12%. Centralele termice vin cu garanție extinsă de 10 ani și bonus de 250 lei, iar la pompele de căldură reducerile ajung până la 11.500 lei per pachet.

Cum se compară aceste prețuri cu ofertele concurenților? PPC are pe 7 noiembrie pentru clienții noi, o ofertă de 0,450 lei/kWh la energia activă, ceea ce înseamnă un preț final facturat de 1,06 lei/kWh. Prețul este fix pentru 12 luni. PPC anunță și ei reduceri de până la 2.700 lei la aparate de aer condiționat, de până la 684 lei la gama de electrocasnice sau de până la 288 lei la centrală termică + termostat wireless Siemens. Reducerile sunt valabile pentru clienți casnici noi care aleg PPC Energie Verde.



Electrica Furnizare are o ofertă de 1,30 - 1,38 lei/kWh, în funcție de zonă, valabilă doar pentru clienți noi, cu un preț fix garantat până la 30 iunie 2026.

