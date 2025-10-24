Bușoi: Lukoil e obligată să vândă Petrotel din cauza sancțiunilor lui Trump. Ne-am bucura să nu-i mai avem

Secretarul de stat pentru energie Cristian Bușoi a declarat pentru POLITICO că Lukoil va avea "obligația" să vândă rafinăria Petrotel până pe 21 noiembrie, când intră în vigoare noile sancțiuni impuse de Donald Trump companiilor de petrol ruseşti Rosneft şi Lukoil. "Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil", a declarat el.

Decizia-surpriză a lui Donald Trump de a sancționa cele mai mari companii petroliere ale Rusiei nu va paraliza mașina de război a lui Vladimir Putin, dar va ajuta Uniunea Europeană să elimine definitiv petrolul rusesc, potrivit POLITICO.

Trump a anunțat miercuri noi sancțiuni "semnificative" împotriva Lukoil și Rosneft, primele sancțiuni ale Statelor Unite de când a preluat noul mandat. Potrivit POLITICO, nu sunt clare detaliile noilor sancțiuni, dar teoretic ele riscă să forțeze cele două companii să își vândă activele și să pună capăt furnizării de petrol prin conducte către Europa.

"Este un pas semnificativ. Va forța... țările și companiile europene care continuă să importe energie să reconsidere aceste tranzacții" până pe 21 noiembrie, când sancțiunile intră în vigoare, a explicat Kimberly Donovan, analist la think-tank-ul Atlantic Council.

În urmă cu o lună, Trump a criticat aspru Europa pentru "modul de neiertat" în care continuă să cumpere energie din Rusia, asigurând în total un sfert din veniturile de care Putin are nevoie pentru a continua războiul din Ucraina.

POLITICO consideră că Trump s-a ținut de cuvânt după ce a dat un ultimatum Europei în septembrie. "Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate națiunile NATO cad de acord și încep să facă același lucru, și când toate națiunile NATO ÎNCETEAZĂ SĂ MAI CUMPERE PETROL DIN RUSIA", a scris el pe Truth Social.

Ce presupun sancțiunile la adresa Lukoil și Rosneft

Noile sancțiuni vor da imediat bătăi de cap Moscovei, dar este puțin probabil să oprească războiul din Ucraina. Rosneft și Lukoil reprezintă aproximativ două treimi din cei 4,4 milioane de barili de petrol exportați zilnic de Rusia, potrivit lui David Fyfe, economist-șef la compania de consultanță Argus Media. Sancțiunile ar putea elimina "jumătate" din aceste livrări, a spus el.

Concret, sancțiunile împiedică cele două companii să își vândă petrolul în dolari. Sancțiunile "vor avea un impact semnificativ", în special în cazul Lukoil, a declarat pentru POLITICO un fost director al companiei. Compania va trebui, cel mai probabil, să își vândă participațiile în proiecte din străinătate, din Egipt până în Irak, afectând până la 20% din veniturile sale.

Totuși, majoritatea cumpărătorilor chinezi și indieni, cei mai mari doi cumpărători de petrol ai Rusiei, vor continua cel mai probabil să importe țiței rusesc, datorită prețurilor mai mici și alternativelor limitate, în special în cazul Chinei, a explicat Homayoun Falakshahi, analist la Kpler.

Va urma o pauză, apoi "majoritatea cumpărătorilor vor reveni la achiziții", a spus el, odată ce vor descoperi modalități de ocolire, inclusiv prin companii care ascund originea rusească. "Va complica exporturile și comerțul. Dar aceste companii au deja scheme alternative de lucru, deci vor exista daune, dar vor fi limitate", a declarat rusul Vladimir Milov, fost ministru adjunct al energiei.

Inclusiv Putin a admis joi că noile sancțiuni sunt "serioase" și a comentat decizia ca fiind "un act neprietos care nu face nimic pentru a întări relațiile ruso-americane".

Cum va fi afectată Europa

Măsurile vor avea cel mai probabil un efect concret în Europa, susține POLITICO. De când Moscova a invadat Ucraina, acum mai bine de trei ani, UE s-a străduit să-și reducă dependența de energia rusă.

Bruxellesul a interzis importurile de petrol, combustibil și cărbune din Rusia, pe cale maritimă, și a redus cota Kremlinului din piața gazului din UE de la 45% la 13%. Acum se finalizează o lege care va duce această cifră la zero, amintește POLITICO, referindu-se la interdicția importurilor de gaz natural lichefiat.

Rosneft, care deținea în trecut rafinării și controla fluxul de petrol către Germania, a fost în mare parte eliminată din Europa după ce statul german a preluat controlul asupra subsidiarei sale locale la sfârșitul lui 2022. "Presupunem că măsurile luate de Statele Unite...nu vizează subsidiarele Rosneft din Germania, care sunt administrate de statul german", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei german. UE și-a înăsprit și ea joi sancțiunile împotriva companiei controlate de Kremlin.

Dar situația este diferită în cazul Lukoil. Cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia operează sute de benzinării în UE, inclusiv aproximativ 200 în Belgia; are mari rafinării în România și Bulgaria; și deține un pachet de 45% într-o rafinărie din Olanda.

Lukoil furnizează, de asemenea, petrol Ungariei și Slovaciei, țări care încă depind de Moscova pentru 86%-100% din importurile lor. Profitând de o derogare, cele două țări au rezistat ferm presiunii Bruxelles-ului de a renunța la petrolul rusesc. Până acum, Bruxelles-ul a eșuat în repetate rânduri să vizeze compania.

Sfârșitul Lukoil în Europa?

Lucrurile sunt pe cale să se schimbe, potrivit POLITICO. Trezoreria SUA a declarat că "ar putea" impune sancțiuni oricărei persoane care colaborează cu firmele rusești, ceea ce înseamnă că nicio bancă din Europa nu va procesa plăți pentru acestea, a explicat Donovan. "Este un semnal uriaș pentru băncile și companiile europene că trebuie cu adevărat să se retragă din acest tip de tranzacții, altfel se expun la sancțiuni", a afirmat ea.

Joi, Comisia Europeană a declarat că analizează și ea o interdicție de tranzacții cu Lukoil. În special pentru Ungaria și Slovacia, noile sancțiuni provoacă temeri că fluxul de petrol ar putea fi complet întrerupt. Dacă sancțiunile sunt aplicate, "ar duce la oprirea importurilor", a recunoscut un oficial slovac, spunând că guvernul va "căuta cel mai probabil" o derogare din partea Washingtonului.

De fapt, efectele măsurilor încep deja să se vadă. Compania finlandeză de energie Neste a suspendat joi livrările către subsidiara Lukoil, Teboil. Secretarul de stat pentru Energie al României, Cristian Bușoi, a declarat pentru POLITICO că Lukoil are acum "obligația" să vândă rafinăria Petrotel înainte de deadline-ul de luna viitoare. "Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil", a adăugat el.

Guvernul olandez consideră și el că o vânzare rapidă a participației Lukoil la rafinăria Zeeland este "cel mai probabil scenariu". Rafinăria Neftochim din estul Bulgariei "va trebui și ea să oprească operațiunile pe 21 noiembrie", dacă nu va fi vândută, a evaluat Martin Vladimirov, analist la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia. "Vor trebui să fie vândute", a apreciat un fost director al Lukoil. Pentru companie, va fi "catastrofal", a adăugat acesta.

