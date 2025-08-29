După scumpirile la energie și majorarea TVA, de la 1 octombrie și ratele bancare vor crește. Indicele IRCC trece, pentru prima dată în istorie, peste pragul psihologic de 6%.

Din octombrie, indicele IRCC, folosit la calcularea ratelor pentru creditele luate din 2019 încoace, va creşte de la 5,5% la peste 6%, cel mai mare nivel din istorie. Asta înseamnă bani mai mulți de plătit lună de lună. De exemplu, pentru un credit de 300.000 de lei pe 30 de ani, rata e acum de 2.200 de lei. În toamnă, va creşte cu peste 100 de lei.

Refinanţarea cu dobândă fixă

O variantă pentru cei împovărați de dobânzi este refinanțarea cu dobândă fixă. Unele bănci au oferte sub nivelul IRCC. Pornesc de la 4,70%. Totuși, aceste opţiuni sunt disponibile doar pentru cei care îndeplinesc anumite criterii stricte.

Unii și-au refinanțat deja creditele sau au trecut de la ROBOR la IRCC. În prezent, peste 400 de mii de români au credite legate de IRCC, iar peste 200 de mii mai plătesc după vechiul ROBOR, care a ajuns la o valoare de 6,57%.

