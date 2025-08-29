Antena Meniu Search
Video CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%

După scumpirile la energie și majorarea TVA, de la 1 octombrie și ratele bancare vor crește. Indicele IRCC trece, pentru prima dată în istorie, peste pragul psihologic de 6%. 

de Lucia Cujbă

la 29.08.2025 , 17:44
Din octombrie, indicele IRCC, folosit la calcularea ratelor pentru creditele luate din 2019 încoace, va creşte de la 5,5% la peste 6%, cel mai mare nivel din istorie. Asta înseamnă bani mai mulți de plătit lună de lună. De exemplu, pentru un credit de 300.000 de lei pe 30 de ani, rata e acum de 2.200 de lei. În toamnă, va creşte cu peste 100 de lei. 

Refinanţarea cu dobândă fixă

O variantă pentru cei împovărați de dobânzi este refinanțarea cu dobândă fixă. Unele bănci au oferte sub nivelul IRCC. Pornesc de la 4,70%. Totuși, aceste opţiuni sunt disponibile doar pentru cei care îndeplinesc anumite criterii stricte.

Unii și-au refinanțat deja creditele sau au trecut de la ROBOR la IRCC. În prezent, peste 400 de mii de români au credite legate de IRCC, iar peste 200 de mii mai plătesc după vechiul ROBOR, care a ajuns la o valoare de 6,57%. 

 

Lucia Cujbă
Lucia Cujbă Like

Am tocit la matematică într-un mare stil. Calcule, ecuații și formule – toate îmi displăceau profund. Evitam cifrele. Preferam să plutesc printre idei și să caut cuvinte. Multe, încărcate de sens.

