Căminul studenţesc nu mai înseamnă camere înghesuite cu mobilier vechi. În curând, cei mai buni studenți ai Universității de Vest din Timișoara se vor muta într-o clădire care seamănă mai degrabă cu un hotel de patru stele. Spaţii moderne, băi private, bucătării complet utilate și tehnologii inteligente – toate fac parte din conceptul "Căminului Elitelor".

La Timişoara, cine învaţă bine are şansa să trăiască în lux. Notele mari va asigura acces în cel mai modern cămin din România. Are baie proprie, frigider, mobilă nouă şi senzori de prezenţă, de temperatură şi de lumină. Iar de pe terasă ai oraşul la picioare. Luxul acesta costa 150 de euro, ca la hotel. Dar, nu pe noapte, ci pe lună.

Imobilul de 7 etaje, construit cu 16 milioane de euro, redefinește conceptul de cămin studențesc. Nu mai sunt camere aglomerate, ci locuințe la standarde hoteliere. Dispune de 660 de locuri, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Bucătăriile din cămin sunt şi ele la fel de moderne

Au 6 bucătării complet echipate, cu cuptoare, hote, cuptoare cu microunde, inclusiv maşini de spălat vase şi le luăm inclusiv seturi complete de gătit, oale, tigăi, ce mai au nevoie, ca să coabiteze într-un mod cât mai matur.

Clădirea este eficientă energetic, cu iluminat LED și panouri fotovoltaice și solare, concepută ca un cămin verde.

"Am venit cu o serie de facilităţi care sunt poate un pic mai atipice în căminele studențești, intrare pe bază de cartelă şi coduri unice pentru fiecare dintre studenţi , inclucisv senzori pentru detectarea faptului că geamul este deschis sau închis", spune Vlad Petcu, director administrativ adjunct.

La ultimul etaj, va fi amenajată o sală de fitness şi două săli de lectură. În plus.

Chiar și parcarea arată ca într-un complex rezidențial modern. Subsolul căminului are 50 de locuri, supravegheate video - un detaliu la care, până acum, studenții nici nu visau.

"Am auzit că au televizor , ceea ce mi se pare foarte cool, pentru că, drept să vorbim, la noi in cămin nu este", spune Andreea Bogdan, studentă.

"Chiar mi-ar plăcea foarte mult să stau acolo, dacă aş avea oprtunitatea. M-am interesat însă nu sunt neapărat eligibilă pentru criteriile de acolo", spune Ionela Olar, studentă.

Nu departe, Universitatea de Vest ridică cel mai mare cămin din România – o investiție de 230 de milioane de lei, cu peste 900 de locuri. Instituţia de învăţământ superior are aproximativ 16.000 de studenți.

