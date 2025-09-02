Când se plătesc alocaţiile pentru copii în septembrie 2025

Mulți dintre părinții care încasează alocația de stat pentru copii sunt interesați să afle când intră mai exact alocația pe card, data putând varia în anumite situații. În România, alocația de stat se acordă copiilor cu vârsta de până la 18 ani, care au reședința legală în România.

Părinţii, tutorii sau chiar şi beneficiarii alocației de stat pentru copii din România pot răsufla ușurați, banii vor intra în conturi pe data de 8 septembrie 2025, respectiv luni, conform precedentului stabilit în calendarul stabil al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

În mod obișnuit, data de 8 este considerată ziua pentru virarea sumelor, iar dacă aceasta cade în weekend, plata este amânata pentru a se putea face într-o zi lucrătoare. Pentru septembrie, însă, 8 septembrie este o zi lucrătoare, respectiv luni, astfel că nu sunt anticipate întârzieri.

Care sunt modalităţile de plată pentru alocaţie în septembrie

Pe card bancar – plata este efectuată pe 8 septembrie 2025, cu condiția ca aceasta să fie o zi lucrătoare, așa cum este cazul.

Prin mandat poștal – livrarea va începe, de regulă, în câteva zile, în funcție de infrastructura Poștei Române și zona de domiciliu a beneficiarului, existând posibilitatea finalizării până la mijlocul lunii.

Schimbare cont alocaţie copil

Părinţii care doresc să schimbe contul în care primesc alocaţia celui mic trebuie să aibă asupra lor un extras din contul respectiv, cu care să meargă la "Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului". Acolo vor depune o cerere de virare a alocaţiei în contul specificat.

Schimbare adresă alocaţie copil

Potrivit celor de la Portal Învăţământ, în cazul în care familia se mută şi adresa se schimbă, iar părinţii vor să primească alocaţia prin poştă, aceştia trebuie să meargă la Directia muncii, birou sau compartiment "Alocaţii copii" şi să aibă asupra lor o copie după cartea de identitate cu noua adresă.

Cât e alocaţia în septembrie 2025

Valoarea alocațiilor rămâne nemodificată în 2025, conform prevederilor legale (OUG 156/2024). Structura actuală a sumelor este următoarea:

719 lei/lună pentru copiii de până la 2 ani (sau până la 3 ani pentru cei cu handicap);

292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani (inclusiv tinerii peste 18 ani învățând în sistem liceal sau profesional);

719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani.

Acte necesare pentru dosarul de alocaţie 2025

Certificat de naștere românesc al copilului minor;

Certificat de căsătorie românesc sau declarație notarială;

Certificatele de cetățenie ale ambilor părinți;

Declarație privind domiciliul copilului din partea solicitantului;

Buletin de identitate românesc al părintelui care solicită alocații;

Buletin de identitate moldovenesc sau românesc al celuilalt părinte;

Extras de pe contul bancar;

Copiii născuți în străinătate primesc alocație.

