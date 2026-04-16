Avem, în sfârșit, un motiv de bucurie în criza carburanţilor: s-au ieftinit. Motorina costă cu un leu mai puţin decât săptămâna trecută. Nu trebuie să ne face, însă, iluzii. Economiştii spun că preţurile vor creşte din nou.

După un val de scumpiri, carburanţii s-au ieftinit cu peste 30 de bani litrul peste noapte. Bilanţul ultimelor 10 zile este şi mai bun: un plin costă cu aproape 40 de lei mai puţin.

Preţurile au început să scadă sub 10 lei de lunea trecută, când acciza la motorină a fost redusă, iar adaosul comercial fusese deja plafonat. Trei zile mai târziu, benzina cobora sub nouă lei, iar motorina se îndrepta spre acelaşi prag. Astăzi am ajuns cam la nivelul de la începutul lunii martie, când abia începuse conflictul din Orient care a aprins preţurile.

Scăderea preţului la petrol a dat tonul ieftinirilor, dar ecomomiştii ne avertizează - să nu obişnuim cu ele.

"Ne-a venit inima la loc, pentru că şi cotaţiile au fost foarte mari. Am urcat aproape la 120. Acum sunt la 95", spune Adrian Mitroi, profesor de economie.

"Au nişte loturi de carburanţi pe care vor să le vândă neapărat. Sau au scăzut vânzările. Şi vor să stimuleze vânzarea", spune Eugenia Guşilov, expert energie.

Estimările arată că, până la finalul lunii, carburanţii s-ar mai putea scumpi. Motorina ar putea ajunge la nouă lei 50, nouă lei 70, iar benzina undeva între opt lei 50 şi opt lei 80. În varianta optimistă, preţurile ar putea scădea din nou luna viitoare. Sub nouă lei 50 la motorină şi opt 50 lei pentru benzină.

"Avem cam 2-3 săptămâni în care e nevoie să nu avem o escaladare a conflictului. După să vedem efectiv o reluare a tranzitului", spune Claudiu Cazacu, expert pieţe internaţionale.

Estimările arată că şoferii care nu îşi umplu acum rezervorul maşinii ar putea plăti peste două săptămâni cu 20-30 de lei mai mult pentru un plin.

