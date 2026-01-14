Antena Meniu Search
Trăim o perioadă stresantă, în principal din cauza scumpirilor în lanţ inclusiv la categoria alimentelor de bază. Avem nevoie de mâncare sănătoasă, dar şi de bani să o cumpărăm. Bani care sunt tot mai calculaţi, împărţiţi şi care ne ajută să cumpărăm tot mai puţine lucruri. Iar în contextul scăderii puterii de cumpărare, românii caută venituri suplimentare. Datele unei platforme de recrutare indică o creștere accelerată a cererii pentru munci ocazionale și activități în afara job-ului principal.

de Antonia Gasparovici

la 14.01.2026 , 14:20

Tinerii necalificați, cu vârste cuprinse între 16 şi 25 ani, sunt cei mai interesaţi de veniturile suplimentare. Lucrează pentru bani de buzunar, dar şi ca să câştige experienţă valoroasă mai târziu, pentru CV-ul lor. Sunt căutate activităţi care nu necesită experienţă: ajutor la curăţenie, lucrător comercial, manipulator marfă, ajutor în construcții sau zilier în gospodării.

Următoarea categorie cu o pondere de 19 % sunt pensionarii activi. Caută activităţi flexibile şi aproape de casă: îngrijirea curților sau grădinilor, pază şi curățenie. O altă categorie menționată este cea a mamelor care lucrează de acasă, cu vârste curpinse între 20 și 45 ani, 18% din total. Caută proiecte şi activităţi pe care să le poată face din faţa calculatorului, din confortul propriei case. Asta ca să poată să aibă grijă şi de copii şi de treburile casnice.

Decizia de a munci în plus are pentru fiecare în parte alte motivaţii. Însă conform platformei de recrutare care a făcut studiul, cele mai comune îngrijorări ale românilor sunt impozitele și taxele în creștere.

Mai departe, teama că își vor pierde locurile de muncă sau scăderea veniturilor şi  senzația că nu vor avea bani pentru cheltuielile necesare și mâncare. Pentru pensionarii activi apare teama că nu le vor ajunge banii pentru medicamente.

Antonia Gasparovici
Antonia Gasparovici Like

Am visat să lucrez în televiziune încă de la vârsta de patru ani, când urmăream jurnalele de ştiri (ale Antenei 1, recunosc), de la început până la sfârşit, dorindu-mi cu ardoare ca într-o zi să fiu şi eu parte din

job economii salariu
