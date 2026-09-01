Care sunt preţurile la carburanţi, 1 septembrie 2026. Preţul la motorină a scăzut cu 17 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 1 septembrie 2026, preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în zilele precedente.

Preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în zilele precedente - Shutterstock

Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de motorină a scăzut cu 17 bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,97 şi 10,23 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,74 şi 11,09 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu doi bani, astfel că litrul de benzină standard a ajuns să coste între 9,51 şi 9,59 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 9,99 şi 10,15 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,6 şi 4,63 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 1 septembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,29 lei şi litrul de motorină cu 9,97 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,48 lei şi companii din Cluj Napoca ce vând litrul de motorină cu 9,96 lei.