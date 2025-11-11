Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 11 noiembrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 7 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 11 noiembrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 13:32
Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la motorină cu şapte bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,94 şi 8,05 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,34 şi 8,6 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,5 şi 7,62 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,08 şi 8,34 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,67 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: &#8220;Ţăranii se închinau&#8221;
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 11 noiembrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 7 bani pe litru