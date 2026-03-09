Care sunt preţurile la carburanţi pe 9 martie. Preţul la motorină a crescut cu circa 10 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 9 martie 2026, preţurile la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor la motorină cu circa 10 bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.
Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,6 şi 8,7 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,97 şi 9,25 lei.
Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 8,16 şi 8,31 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,74 şi 9,03 lei, iar un litru de GPL continuă să coste undeva în jur de 3,95-3,96 lei.
