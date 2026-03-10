Accident cumplit, aseară, într-o comună din Iaşi. Două maşini s-au ciocnit violent în satul Bălţaţi, iar momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Imaginile arată cum unul dintre şoferi, încercând să treacă pe celălalt sens de mers, nu se asigură şi intră cu viteză pe şosea. În doar o fracţiune de secundă, autoturismul este lovit în plin de o altă maşină care circula regulamentar.

Impactul a fost extrem de puternic, iar cele două vehicule au fost proiectate la câţiva metri. Trei persoane au fost rănite şi au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

