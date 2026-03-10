Antena Meniu Search
Video Momentul când două mașini se izbesc violent pe un drum din județul Iași. Trei persoane au fost rănite

Accident cumplit, aseară, într-o comună din Iaşi. Două maşini s-au ciocnit violent în satul Bălţaţi, iar momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. 

de Clara Mihociu

la 10.03.2026 , 08:06
Imaginile arată cum unul dintre şoferi, încercând să treacă pe celălalt sens de mers, nu se asigură şi intră cu viteză pe şosea. În doar o fracţiune de secundă, autoturismul este lovit în plin de o altă maşină care circula regulamentar.

Impactul a fost extrem de puternic, iar cele două vehicule au fost proiectate la câţiva metri. Trei persoane au fost rănite şi au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

