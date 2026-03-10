În timp ce repatrierile continuă, continuă şi luptele. A fost iar o noapte de foc în Golf, iar Bahrain a fost ţinta principală. O femeie a murit, după ce a fost prinsă în mijlocul bombardamentelor. Însă totul pare aproape de final. În prima sa conferinţă de la începutul conflictului, preşedintele de la Casa Albă spune că războiul din Orientul Mijlociu e doar o excursie scurtă şi aproape că s-a terminat. De cealaltă parte, Iranul îl acuză pe liderul american că încearcă să preia controlul asupra resurselor petroliere şi să împartă ţara. Kremlinul vorbeşte despre sfârşitul lumii.

Direct din Florida, Donald Trump a făcut bilanţul celor aproape două săptămâni de război, în prima sa conferinţă de la începutul conflictului.

"Totul a fost distrus. Nu au radare. Nu au telecomunicaţii. Şi nu mai au conducere. Totul s‑a dus. Totul zace pe fundul oceanului. 46 de nave. Vă vine să credeţi?", a afirmat Donald Trump, preşedintele SUA.

Liderul de la Casa Albă se laudă că Statele Unite au câştigat deja, dar nu suficient.

"Dacă nu-i loveam noi primii, ei (iranienii - n.r.) ar fi lovit mai întâi aliaţii noştri. Am făcut o mică "excursie", pentru că am simţit că trebuie să facem asta pentru a scăpa de un rău", a completat Trump.

În timp ce Trump dădea asigurări că războiul se apropie de final, Iranul era în continuare bombardat. Vizate ar fi fost fabrici unde se produc dronele.

Locuitorii, citaţi de presa arabă, spun că atacurile de aseară au ajuns la un nivel pe care nu l-au mai văzut.

Amenințări cu "Moarte, Foc și Furie"

''Dacă Iranul va opri fluxul de petrol în Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de SUA DE DOUĂZECI DE ORI MAI PUTERNIC decât a fost lovit până acum. Moartea, Focul şi Furia vor domni asupra lor'', a scris Trump pe Truth Social.

Valul de ameninţări s-a mutat apoi în online. Liderul de la Casa Albă a cerut Iranului să nu să închidă Strâmtoarea Ormuz. În caz contrar, ţara va fi lovită şi mai puternic decât până acum.

Iranul a răspuns pe măsură cu noi atacuri. Victime colaterale au picat din nou statele din Golf. În Bahrain, o femeie de 29 de ani a murit şi alte opt au fost rănite după ce o dronă a lovit o clădire rezidenţială.

Rachetă iraniană interceptată după ce a încălcat spațiul aerian al Turciei

Războiul din Orientul Mijlociu tinde să se extindă la nivel mondial. Pentru a doua oară în mai puţin de o săptămână, NATO a fost obligată să îşi activeze apărarea antiaeriană pentru a doborî o rachetă iraniană care încălcase spaţiul aerian al Turciei.

"În pofida avertismentelor noastre sincere, continuă să se ia măsuri extrem de greşite şi provocatoare, care pun la încercare prietenia Turciei", a spus Recep Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei.

Racheta balistică lansată din Iran a parcurs aproape 600 de kilometri până când sistemele de apărare NATO, amplasate în estul Mării Mediterane, au interceptat și au distrus proiectilul. Resturile acestuia au căzut în apropierea orașului Gaziantep, lângă graniţa cu Siria. Ca măsură de precauție, Statele Unite au retras personalul neesențial din Consulatul din Adana și au cerut tuturor cetățenilor americani să părăsească de urgență sud-estul Turciei. Acesta este al doilea atac al Iranului asupra Ankarei în mai puțin de o săptămână. Anterior, Teheranul a vizat baza aeriană de la Incirlik, unde Statele Unite depozitează armament nuclear.

Macron anunță mobilizare militară franceză în estul Mediteranei

Oficiali ai Alianţei au exclus până acum activarea articolului 5, care ar însemna intrarea NATO în război, dar au crescut nivelul de alertă în toatele bazele militare, inclusiv în România. Din Cipru, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a anunţat o mobilizare militară fără precedent.

"Când Cipru este atacat, întreaga Europă este atacată. Prezența franceză, care va fi desfășurată din estul Mediteranei până în Marea Roșie și, mai precis, în largul coastei Ormuz va mobiliza opt fregate, două transportoare amfibii de elicoptere și portavionul nostru", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Şi Vladimir Putin se implică. Donald Trump a vorbit aseară o oră la telefon cu liderul de la Kremlin.

"I-am spus (lui Putin - n.r.) că ar putea fi de mai mare ajutor dacă ar termina războiul dintre Ucraina şi Rusia. Asta ar fi de mai mare ajutor", a afirmat preşedintele Trump.

Administraţia Trump evaluează şi dacă se impune în acest moment o intervenţie terestră în Iran.

