Compania de tehnologie Orbotix Industries a inaugurat, marţi, o nouă fabrică de producţie de drone în Ghimbav, judeţul Braşov, prin care îşi propune să producă anual, cu 40 de angajaţi, 10.000 de astfel de aparate de zbor.

O nouă fabrică de drone la Ghimbav. Se vor produce 800 de UAV-uri pe lună

Conform reprezentanţilor companiei, această nouă unitate de producţie marchează un pas important în consolidarea capacităţii industriale de apărare a României, consolidând rolul său de constructor de tehnologie suverană în cadrul ecosistemului de apărare al Europei.

"Astăzi, nu inaugurăm doar o fabrică. Astăzi, deschidem un nou capitol industrial şi tehnologic pentru Orbotix, pentru România şi pentru Europa. România are talentul, capabilităţile şi potenţialul pe termen lung pentru a juca un rol important în ecosistemul industrial european de apărare", a declarat Bogdan Ochiană, CEO şi fondator Orbotix Industries, în cadrul evenimentului.

El a adăugat că, în prezent, este nevoie de "coordonare, execuţie şi disponibilitatea de a construi împreună, astfel încât România să rămână un pilon esenţial al pregătirii Flancului Estic al NATO".

Acesta a amintit că generaţii de specialişti români au construit la Braşov motoare, sisteme, maşini şi competenţe industriale reale. "Noi continuăm această tradiţie, doar că astăzi sistemele sunt autonome, inteligente şi conectate la o nouă eră tehnologică şi geopolitică. România poate construi nu doar software, nu doar out-sourcing, nu doar talente de exportat pentru alte ecosisteme, România poate construi tehnologie industrială avansată şi o putem facem aici, acasă, la noi", a spus Ochiană.

Până la 10.000 de UAV-uri pe an

Reprezentantul Orbotix Industries a precizat că în fabrica de la Ghimbav se pot construi până la 10.000 de drone pe an. "Putem ajunge la aproximativ 10.000 de drone pe an. Vom avea nevoie de aproximativ 40 de angajaţi, iar pentru cele 10.000 de drone ar fi nevoie de sute de milioane (euro - n.r.)", a subliniat Ochiană.

El a menţionat, în context, că Orbotix Industries intenţionează să facă producţie de drone şi la Bucureşti, în parteneriat cu compania Romaero S.A."Avem 83% acţionariat românesc. Intenţionez să facem producţie şi la Bucureşti, în parteneriat cu Romaero. Aş vrea ca România să devină o ţară exportatoare de drone, iar obiectivul este să vindem în Asia de Sud-Est, în America, America Latină", a mai arătat sursa citată.

Noua unitate de producţie din judeţul Braşov a fost proiectată pentru a susţine o producţie industrială scalabilă, capabilă să răspundă cerinţelor tot mai mari ale securităţii moderne. Concepută pentru dezvoltare industrială la scară largă, unitatea de producţie este estimată să atingă o capacitate de până la 800 de drone pe lună, pe măsură ce operaţiunile se maturizează şi se extind progresiv în timp. De asemenea, proiectul este aşteptat să contribuie la extinderea graduală a capabilităţilor de inginerie, operaţionale şi de producţie în România.