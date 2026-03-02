Bursele europene au deschis săptămâna cu scăderi de peste 2%, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Principalele burse europene au deschis sesiunea de luni cu scăderi importante, majoritatea de peste 2%, afectate de războiului din Orientul Mijlociu, după atacurile SUA şi Israel asupra Iranului, care au făcut ca preţul petrolului să depăşească pragul de 80 de dolari barilul.

La deschiderea pieţei, şi în timp ce euro se deprecia, fiind cotat la 1,170 dolari, s-a evidenţiat scăderea bursei din Madrid, de 3,2%, în timp ce Bursa din Frankfurt a scăzut cu 2,23%, cea din Milano cu 2,07 %, bursa din Paris cu 1,75% şi cea din Londra cu 0,60%, potrivit Agerpres care citează agenţia EFE.

Euro Stoxx50, indicele în care sunt cotate companiile europene cu cea mai mare capitalizare, a început sesiunea cu o depreciere de 2,19%.

Analiştii de la Renta4 explică faptul că, în pofida conflictului declanşat în Iran, după atacurile SUA şi Israelului, bursele europene înregistrează "scăderi cu intensitate moderată".

"Aşa cum scăderile burselor sunt, momentan, moderate, limitat este şi refugiul în aur", au subliniat experţii, în condiţiile în care preţul metalului galben a urcat cu 2,53%, până la 5.411,48 dolari uncia, în timp ce argintul s-a scumpit cu 2,04%, până la 95,66 dolari.

Preţul petrolului a explodat

Cel mai mare impact al conflictului armat s-a făcut deja simţit în ceea ce priveşte preţul petrolului, care, în cazul Brent, de referinţă în Europa, s-a majorat cu 9,88%, până la 80,02 dolari, un nivel ce nu a mai fost atins de la finele lunii iunie 2025.

Şi aceasta pe fondul temerii că războiul ar putea provoca o întrerupere a aprovizionării cu petrol şi gaze prin Strâmtoarea Ormuz.

Preţul gazelor a crescut

Preţul gazelor a crescut luni cu 26,87%, până la 39,96 dolari.

Analiştii de la Renta4 au explicat că actualul conflict va duce "la o perioadă de volatilitate şi incertitudine în care va trebui evaluat modul în care va evolua situaţia".

Înainte de deschiderea burselor din Europa, în Asia, indicele Nikkei al bursei din Tokio era în scădere cu 1,35% şi Hang Seng din Hong Kong cu 2,14%. Bursa din Shanghai, însă, deşi a început şedinţa pe roşu, a terminat-o cu un câştig de 0,47%.

Contractele futures de la Wall Street anticipează o sesiune pe roşu, cu scăderi de peste 1%, şi care ajung chiar la 2% în cazul indicelui tehnologic Nasdaq.

Pe de altă parte, Bitcoin a urcat uşor, cu 0,55%, până la 66.029,44 dolari.

Pe piaţa datoriilor, randamentul obligaţiunilor germane pe 10 ani a ajuns la 2,657%, mai scrie EFE.

