Care sunt preţurile la carburanţi pe 27 ianuarie. Preţul la motorină a crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 27 ianuarie 2026, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 27.01.2026 , 12:38
Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, preţul la motorină a crescut cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,94 şi 8,07 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,3 şi 8,62 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,68 şi 7,81 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,27 şi 8,53 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

