Care sunt preţurile la carburanţi pe 27 ianuarie. Preţul la motorină a crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 27 ianuarie 2026, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul la motorină a crescut cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,94 şi 8,07 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,3 şi 8,62 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,68 şi 7,81 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,27 şi 8,53 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰