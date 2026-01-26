Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 26 ianuarie. Au crescut cu până la 12 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 26 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

la 26.01.2026 , 13:32
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la 12 bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Cea mai mare creştere de preţ o înregistrăm la motorină standard, un litru de motorină standard ajungând să coste între 7,93 şi 8,03 lei.

De asemenea, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,68 şi 7,81 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,27 şi 8,53 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,3 şi 8,58 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.

