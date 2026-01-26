Care sunt preţurile la carburanţi pe 26 ianuarie. Au crescut cu până la 12 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 26 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la 12 bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Cea mai mare creştere de preţ o înregistrăm la motorină standard, un litru de motorină standard ajungând să coste între 7,93 şi 8,03 lei.

De asemenea, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,68 şi 7,81 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,27 şi 8,53 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,3 şi 8,58 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să se menţină constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.

