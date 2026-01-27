Viitorul băiatului de 13 ani, care l-a ucis pe Mario, depinde de concluziile specialiștilor și de deciziile serviciilor sociale. Situaţia este fără precedent şi deşi legea prevede ca astfel de copii să fie duşi în centre specializate de reintegrare, în Timiş nu există un astfel de centru. După revolta locală, băiatul de 13 ani a fost plasat într-un loc ţinut secret, ales de familie. Între timp, petiţia pentru "legea Mario" care cere ca răspunderea penală să înceapă de la vârsta de 10 ani a strâns peste 270.000 de semnături.

Oamenii sunt încă revoltaţi, deşi nu mai sunt la fel de vehemenţi în comuna Sînmihaiu Român – acolo unde a avut loc revolta de la casa bunicilor minorului de 13 ani. Localnicii s-au liniştit după ce li s-a promis că nici băiatul, nici mama sa nu vor fi acceptaţi în comunitate şi, cu atât mai puţin, nu vor fi înscrişi la şcoală.

La Cenei, în schimb, apar tot felul de "poveşti" legate de agresivitatea copiilor implicaţi în această crimă. Concret, există o singură plângere făcută la poliţie.

Între timp, despre băiatul care se ştia că este internat la Secţia de Neuropsihiatrie Infantilă s-a aflat că a fost externat pentru a doua oară, la solicitarea mamei. Potrivit DGASPC, el a fost dus într-un loc privat, ales, la fel ca data trecută, tot de familie.

Potrivit declaraţiilor făcute ieri, chiar în timp ce se realiza externarea băiatului, tânărul ar fi fost supus unor evaluări medicale şi psihologice şi ar fi intrat într-un program care urmăreşte tratarea dependenţei de stupefiante. Ar fi pentru prima dată când familia începe să colaboreze cu cei care se ocupă de acest băiat.

Protest la Timişoara pentru a atrage atenţia asupra "Legii Mario"

În jurul orei 14:30, la Timişoara are loc un protest al cărui scop este atragerea atenţiei asupra "Legii Mario" privind răspunderea penală a minorilor. Se cere reducerea vârstei de la care copiii pot răspunde penal şi ca acest adolescent să nu fie lăsat în libertate. Oamenii au fost mobilizaţi pe reţelele de socializare.

Se fac demersuri pentru această lege şi în mediul online, unde petiţia "Dreptate pentru Mario" a adunat până acum 300.000 de semnături. Ar mai fi nevoie de aproximativ 700.000 de semnături pentru a fi luată în considerare. Există discuţii pentru modificarea legii şi într-un grup de lucru constituit la nivelul Ministerului Justiţiei.

