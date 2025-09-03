Care sunt taxele şi impozitele locale plătite de români

Românii trebuie să plătească anual taxe și impozite locale către primării, care contribuie la finanțarea serviciilor publice, infrastructurii și administrației locale. Plata la termen este obligatorie, iar neplata poate atrage penalități și majorări de întârziere.

Impozitele și taxele locale reprezintă o parte importantă din veniturile fiecărei primării. În 2025, românii trebuie să fie atenți la sumele datorate pentru clădiri, terenuri, mașini și servicii de salubritate, pentru a evita dobânzile și penalitățile.

Ce taxe şi impozite locale plăteşte un român

Fie că deții o locuință, un teren sau un autovehicul, taxele locale sunt obligații pe care orice român trebuie să le achite anual. În funcție de tipul proprietății și de localitate, sumele pot varia semnificativ. Printre cele mai importante contribuții locale se numără:

Impozitul pe clădiri - se aplică atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale; valoarea depinde de suprafață, zonă și destinația clădirii.

Impozitul pe teren - se plătește pentru terenurile intravilane și extravilane; suma anuală variază în funcție de suprafață și de amplasament.

Impozitul pe mijloacele de transport - include mașini, motociclete, camioane sau alte vehicule; calculul depinde de tipul vehiculului, capacitatea cilindrică și vechimea acestuia.

Taxa de salubritate - este destinată serviciilor de colectare a gunoiului și întreținerea curățeniei publice; poate fi plătită lunar sau anual, în funcție de regulile primăriei.

Taxe speciale - unele primării percep taxe pentru eliberarea autorizațiilor de construire, ocuparea domeniului public sau pentru publicitate outdoor.

La ce valoare ajung taxele locale - Sume orientative plătite anual

Impozitul pe clădiri: între 200 și 2.000 lei/an, în funcție de localitate și tipul imobilului;

Impozitul pe teren: între 50 și 500 lei/an;

Impozitul auto: între 100 și câteva mii de lei/an, în funcție de capacitatea cilindrică și vechimea mașinii;

Taxa de salubritate: între 100 și 400 lei/an.

Cum se plătesc taxele și impozitele locale

Majoritatea primăriilor oferă posibilitatea plății online, prin ghiseul.ro, bancă sau direct la casieriile locale. Plata integrală până la termenul limită (de obicei 31 martie pentru plata cu reducere de 10%) poate aduce bonusuri de reducere, în timp ce întârzierea atrage dobânzi și penalități.

De ce este important să plătim la timp

Taxele și impozitele locale susțin funcționarea administrației publice locale: drumuri, iluminat public, școli, spitale și alte servicii esențiale. În plus, plata la timp evită sancțiunile și facilitează accesul la reduceri legale.

